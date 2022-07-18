Сирены тревоги в Москве: в России проверят работу систем оповещения населения

Сигналы тревоги прозвучат по всему городу днем, 20 июля. Власти Москвы утверждают, что систему оповещения проверяют на случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Власти Москвы 20 июля проведут плановую проверку систем оповещения населения. По всему городу с 10:40 до 12:00 из громкоговорителей прозвучат сирены тревоги и голосовое сообщение — "Внимание всем!" Об сообщает Telegram-канал городского хозяйства Москвы.

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"Системы звукоусиления будут находиться в работе не более одной минуты. Информация поступит и в эфир теле- и радиоканалов", — говорится в сообщении.

Мэрия столицы РФ поясняет, что плановая проверка систем оповещения необходима для отработки своевременного информирования населения и действий экстренных служб в случае чрезвычайных ситуаций. Власти отметили, что речь идет об экстренных ситуациях природного и техногенного характера.

В сообщении также говорится, что последний раз в Москве и в других регионах России проверка сигналов тревоги проводилась в октябре 2021 года. Однако 15 июля в Москве ночью проверяли систему оповещения по телевидению. Как сообщила российская журналистка Ксения Собчак, на всех федеральных и других телеканалах появилось сообщение — "Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения".

Ранее сообщалось, что российский МЧС планирует развернуть систему видеонаблюдения на приграничных территориях с Украиной. Как сообщило издание "Коммерсантъ", на этот проект запрашивают 15 млрд рублей, однако, по мнению специалистов, на безопасность это никак не повлияет.

Во многих европейских городах 1 июня были включены сирены. Местные администрации предупредили население, что сигналы тревоги прозвучали в качестве профилактики после того, как Вооруженные силы РФ начали наносить ракетные удары по украинским городам.