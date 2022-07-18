Сирени тривоги в Москві: у Росії перевірять роботу систем оповіщення населення

Сигнали тривоги пролунають по всьому місту вдень, 20 липня. Влада Москви стверджує, що систему оповіщення перевіряють на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру.

Влада Москви 20 липня проведе планову перевірку систем оповіщення населення. По всьому місту з 10:40 до 12:00 із гучномовців пролунають сирени тривоги та голосове повідомлення — "Увага всім!" Про це повідомляє Telegram-канал міського господарства Москви.

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"Системи звукопідсилення будуть у роботі не більше однієї хвилини. Інформація надійде і в ефір теле- й радіоканалів", — ідеться в повідомленні.

Мерія столиці РФ пояснює, що планова перевірка систем оповіщення необхідна для відпрацювання своєчасного інформування населення та дій екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій. Влада зазначила, що йдеться про екстрені ситуації природного й техногенного характеру.

У повідомленні також ідеться, що востаннє в Москві й інших регіонах Росії перевірку сигналів тривоги проводили в жовтні 2021 року. Проте 15 липня в Москві вночі перевіряли систему оповіщення на телебаченні. Як повідомила російська журналістка Ксенія Собчак, на всіх федеральних та інших телеканалах з'явилося повідомлення — "Увага! Увага! Проводиться технічна перевірка системи оповіщення".

Раніше повідомлялося, що російське МНС планує розгорнути систему відеоспостереження на прикордонних територіях із Україною. Як повідомило видання "Комерсант", на цей прєект вимагають 15 млрд рублів, проте, на думку фахівців, на безпеку це ніяк не вплине.

У багатьох європейських містах 1 червня були включені сирени. Місцеві адміністрації попередили населення, що сигнали тривоги пролунали як профілактика після того, як Збройні сили РФ почали завдавати ракетних ударів по українських містах.