"У каждого своя правда": в Ташкенте появилось граффити с Зеленским и Путиным (фото, видео)

Местный уличный художник нарисовал картину на зубчатой поверхности и изображение каждого из президентов видно при рассмотрении под разным углом. Через несколько часов работу зарисовали.

В столице Узбекистана — Ташкенте уличный художник Inkuzart нарисовал граффити с изображением президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Видео процесса создания новой работы художник выложил на своей странице в Telegram.

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Картина была нарисована на зубчатой поверхности, а изображение каждого из президентов видно при рассмотрении под разным углом

[ + – ] Графити с изображением президентов Украины и РФ [ + – ] Графити с изображением президентов Украины и РФ

Он подписал свою работу на двух языках — русском и украинском: "Кто прав или нет, зависит с какой стороны смотреть", "Хто правий чи ні, залежить з якого боку дивитися".

Позже он дал комментарий местным СМИ и объяснил, что граффити означало, что у каждого своя правда и заявил, что выступает за мир.

Спустя несколько часов в социальных сетях появились фотографии с места создания рисунка, где его уже успели закрасить.

Напомним, 22 июня Фокус писал, что россиянин нарисовал Виктора Цоя в военной форме и со свастикой Z на фоне руин Мариуполя. Он уверен, что если певец был жив, он бы поддержал российскую "спецоперацию" на территории Украины.

11 мая в ирландской столице Дублин продали картину с голым президентом РФ Владимиром Путиным. Ее оценили в 2200 евро, а вырученные на аукционе деньги пожертвовали Красному Кресту на помощь Украине.