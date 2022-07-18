"У кожного своя правда": у Ташкенті з'явилося графіті із Зеленським та Путіним (фото, відео)

Місцевий вуличний художник намалював картину на зубчастій поверхні зображення кожного з президентів видно під час розгляду під різним кутом. За кілька годин роботу замалювали.

У столиці Узбекистану — Ташкенті — вуличний художник Inkuzart намалював графіті із зображенням президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Відео процесу створення нової роботи художник виклав на своїй сторінці в Telegram.

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Картина намальована на зубчастій поверхні, а зображення кожного з президентів видно під час розгляду під різним кутом.

[ + – ] Графіті із зображенням президентів України та РФ [ + – ] Графіті із зображенням президентів України та РФ

Він підписав свою роботу двома мовами — російською та українською: "Кто прав или нет, зависит с какой стороны смотреть", "Хто правий чи ні, залежить з якого боку дивитися".

Пізніше він дав коментар місцевим ЗМІ та пояснив, що графіті означало, що у кожного своя правда і заявив, що виступає за мир.

За кілька годин у соціальних мережах з'явилися фотографії з місця створення малюнка, де його вже встигли зафарбувати.

Нагадаємо, 22 червня Фокус писав, що росіянин намалював Віктора Цоя у військовій формі та зі свастикою Z на тлі руїн Маріуполя. Він упевнений, що якби співак був живий, він би підтримав російську "спецоперацію" на території України.

11 травня в ірландській столиці Дублін продали картину із голим президентом РФ Володимиром Путіним. Її оцінили у 2200 євро, а отримані на аукціоні гроші пожертвували Червоному Хресту на допомогу Україні.