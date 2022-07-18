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"У кожного своя правда": у Ташкенті з'явилося графіті із Зеленським та Путіним (фото, відео)

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Зеленський, Путін, війна в Україні, графіті
Фото: Facebook | Графіті з Зеленським та Путіним у Ташкенті

Місцевий вуличний художник намалював картину на зубчастій поверхні зображення кожного з президентів видно під час розгляду під різним кутом. За кілька годин роботу замалювали.

У столиці Узбекистану — Ташкенті — вуличний художник Inkuzart намалював графіті із зображенням президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Відео процесу створення нової роботи художник виклав на своїй сторінці в Telegram.

Картина намальована на зубчастій поверхні, а зображення кожного з президентів видно під час розгляду під різним кутом.

Володимир Зеленський та Володимир Зеленський
Графіті із зображенням президентів України та РФ
Володимир Зеленський та Володимир Зеленський
Графіті із зображенням президентів України та РФ

Він підписав свою роботу двома мовами — російською та українською: "Кто прав или нет, зависит с какой стороны смотреть", "Хто правий чи ні, залежить з якого боку дивитися".

Пізніше він дав коментар місцевим ЗМІ та пояснив, що графіті означало, що у кожного своя правда і заявив, що виступає за мир.

За кілька годин у соціальних мережах з'явилися фотографії з місця створення малюнка, де його вже встигли зафарбувати.

Нагадаємо, 22 червня Фокус писав, що росіянин намалював Віктора Цоя у військовій формі та зі свастикою Z на тлі руїн Маріуполя. Він упевнений, що якби співак був живий, він би підтримав російську "спецоперацію" на території України.

11 травня в ірландській столиці Дублін продали картину із голим президентом РФ Володимиром Путіним. Її оцінили у 2200 євро, а отримані на аукціоні гроші пожертвували Червоному Хресту на допомогу Україні.