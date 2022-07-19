Британец, бросивший жену и двоих детей ради украинской беженки, разорился, — СМИ

Тони Гарнетт имел успешный бизнес — он руководил охранной фирмой, которая приносила стабильный доход. Но шумиха в СМИ по поводу его отношений с украинкой отбила всех клиентов.

29-летний британец Тони Гарнетт, который бросил свою жену, чтобы связать свою жизнь с украинской беженкой Софией Каркадым, вскоре рассказал о том, что потерял работу и "оказался на нулях". О печальной истории британца, приютившего беженку со Львова, сообщает британское издание Daily Star.

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Тони рассказал журналистам, что материальные проблемы у него начались сразу после того, как в СМИ поднялась шумиха из-за его романа с украинкой. Как оказалось, британское общество выразило недовольство поступком мужчины, который завязал романтические отношения с беженкой, проживающей в доме супружеской пары Гарнеттов.

[ + – ] 29-летний Тони Гарнетт и 22-летняя София Каркадым

По словам обнищавшего мужчины, до знакомства с Софией у него был успешный бизнес — он руководил охранной фирмой, которая приносила стабильный доход. Но после того, как его отношения с украинской беженкой стали центром внимания мировых СМИ, его клиенты все реже начали заключать с его фирмой контракты.

Кроме того у Тонни были контракты с Национальная службой здравоохранения Англии (NHS), которые он впоследствии потерял из-за того, что журналисты и папарацци появлялись на его рабочем месте, беспокоя сотрудников службы здравоохранения.

"Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил ему всего себя, в некоторые недели я работал более 80 часов в неделю. Время от времени я посылаю персонал в пабы и клубы, но с тех пор, как я зарабатывал почти 2 тысячи в неделю, сейчас я зарабатываю черт знает что", — признался Тонни.

Мужчина также рассказал, что не хочет сидеть на пособии и старается сводить концы с концами, потому что должен заботиться о Софии.

[ + – ] Тони Гарнетт и бывшая жена, мать его двоих детей Лорна Гарнетт

В итоге некоторое время пара жила на те деньги, которые выплачивали газеты. Но сейчас эти средства на нуле — Тони не смог даже поставить мебель в арендуемую квартиру, в которой он сейчас живет с Софией.

"Я жил на те деньги, которые мне платили газеты. Я довел до максимума кредитные карты, и мне помогали члены семьи", — добавил он.

В дальнейших планах у Тони заниматься музыкой и пытаться этим зарабатывать. Он даже собирается написать песню, основанную на его отношениях с Софией, под названием "Ukraine to UK Rain". В тексте песни уже есть такие слова: "Теперь я с блондинкой, но да, моя бывшая была брюнеткой. Должен ли я был оставаться там только для того, чтобы быть со своими детьми? Нет, спасибо, не сегодня".

Напомним, британец Тони Гарнетт приютил в своем доме украинскую беженку со Львова Софию Каркадым. Новая жительница все больше вызывала вопросы и недовольство со стороны жены Тони, Лорны. А через десять дней он бросил семью, чтобы связать свою жизнь с Софией.

София Каркадым рассказала Фокусу свою историю ее отношений с британцем Тони Гарнеттом. По ее словам, жена Тони, Лорна агрессивно относилась к украинке, и в один момент Тони, не выдержав такой атмосферы в доме, решил уехать из дома вместе с Софией.