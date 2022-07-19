Британець, який кинув дружину та двох дітей заради української біженки, збанкрутував, — ЗМІ

Тоні Гарнетт мав успішний бізнес — він керував охоронною фірмою, яка приносила стабільний дохід. Але галас у ЗМІ щодо його стосунків із українкою відбив усіх клієнтів.

29-річний британець Тоні Гарнетт, який покинув свою дружину, щоб пов'язати своє життя з українською біженкою Софією Каркадим, невдовзі розповів про те, що втратив роботу й "опинився на нулях". Про сумну історію британця, який дав притулок біженці зі Львова, повідомляє британське видання Daily Star.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Тоні розповів журналістам, що матеріальні проблеми в нього почалися відразу після того, як у ЗМІ зчинився галас через його роман із українкою. Як виявилося, британське суспільство висловило невдоволення вчинком чоловіка, який зав'язав романтичні стосунки з біженкою, що жила в будинку подружжя Гарнеттів.

[ + – ] 29-річний Тоні Гарнетт і 22-річна Софія Каркадим

За словами зубожілого чоловіка, до знайомства із Софією він мав успішний бізнес — керував охоронною фірмою, яка приносила стабільний дохід. Але після того, як його стосунки з українською біженкою стали центром уваги світових ЗМІ, його клієнти дедалі рідше почали укладати з його фірмою контракти.

Крім того, в Тоні були контракти з Національною службою охорони здоров'я Англії (NHS), які він згодом втратив через те, що журналісти й папараці з'являлися на його робочому місці, турбуючи співробітників служби охорони здоров'я.

"Раніше в мене був дуже успішний бізнес. Я присвятив йому всього себе, у деякі тижні я працював більше 80 годин на тиждень. Час від часу я посилаю персонал у паби та клуби, але відколи я заробляв майже 2 тисячі на тиждень, зараз я заробляю чорт знає що", — зізнався Тоні.

Чоловік також розповів, що не хоче сидіти на допомозі та намагається зводити кінці з кінцями, бо має дбати про Софію.

[ + – ] Тоні Гарнетт і колишня дружина, мати його двох дітей Лорна Гарнетт

У підсумку деякий час пара жила на ті гроші, які виплачували газети. Але зараз ці кошти на нулі — Тоні не зміг навіть поставити меблі в квартиру, яку орендує і де він зараз живе із Софією.

"Я жив на ті гроші, які мені платили газети. Я довів до максимуму кредитні картки, і мені допомагали члени сім'ї", — додав він.

У подальших планах Тоні займатиметься музикою та намагатиметься цим заробляти. Він навіть має намір написати пісню, засновану на його стосунках із Софією, під назвою Ukraine to UK Rain. У тексті пісні вже є такі слова: "Тепер я з білявкою, але так, моя колишня була брюнеткою. Чи я мав залишатися там тільки для того, щоб бути зі своїми дітьми? Ні, дякую, не сьогодні".

Нагадаємо, британець Тоні Гарнетт дав притулок у своєму будинку українській біженці зі Львова Софії Каркадим. Нова мешканка все більше викликала питання та невдоволення з боку дружини Тоні Лорни. А за десять днів він покинув сім'ю, щоб пов'язати своє життя із Софією.

Софія Каркадим розповіла Фокусу свою історію її стосунків із британцем Тоні Гарнеттом. За її словами, дружина Тоні Лорна агресивно ставилася до українки, і в один момент Тоні, не витримавши такої атмосфери в будинку, вирішив поїхати з дому разом із Софією.