"Мы не понимаем, как выжить": миллиардеру из РФ Авену вернули доступ к счетам в Лондоне
Находящийся под санкциями российский бизнесмен Петр Авен получил ограниченный доступ к своим банковским счетам для оплаты содержания особняка и бытовые расходы. Его ежемесячные траты составляют более $150 тыс.
Суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета находящегося под санкциями российского бизнесмена Петра Авена. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как стало известно, судья разрешил миллиардеру оплачивать "основные нужды".
По информации журналистов, ежемесячные расходы Петра Авена составляют около 140 тыс. фунтов стерлингов ($168 тыс.). Большая часть средств уходит на оплату охраны лондонского особняка и содержание коллекции произведений искусства общей стоимостью 300 млн фунтов стерлингов.
Также уточняется, что с 15 марта все расходы Авена оплачивает его жена. Адвокаты миллиардера, в свою очередь, утверждали, что все его банковские счета нужно разморозить, так как ограничения избыточны.
В мае власти Великобритании инициировали уголовное дело по статье о нарушении санкций в отношении Петра Авена. В его доме прошли обыски.
Российское агентство ТАСС со ссылкой на источник из окружения бизнесмена сообщало, что из-за наложенных на него санкций Авену разрешили тратить на себя не более £2,5 тыс. в месяц (около $3 тыс.). При этом британские власти заявили что он тратит значительно больше и "живет не по средствам".
"Без уборщицы и водителя": Авен пожаловался на жизнь без денег
Еще в конце марта, после введения против него персональных санкций, Авен рассказал журналистам Financial Times, как тяжело ему живется без доступа к замороженным банковским счетам. В частности, миллиардер посетовал, что не может нанять уборщицу и водителя. Также, по его словам, все, что он "строил 30 лет", из-за санкций оказалось "полностью разрушено".
"Мы не понимаем, как выжить", – комментировал тогда свое положение российский бизнесмен.
Санкции против Петра Авена
Совладелец консорциума "Альфа-групп" Петр Авен попал под санкции Евросоюза 28 февраля из-за вторжения РФ в Украину в числе прочих российских чиновников и бизнесменов. 1 марта он решил покинуть совет директоров Альфа-банка. Великобритания ввела санкции против Авена 15 марта.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Авена составляет 5 миллиардов долларов.
Напомним, сегодня агентство Reuters проинформировало, что ЕС намерен разморозить некоторые активы крупнейших российских банков. Это касается средств, которые понадобятся для мировой торговли продуктами питания и удобрениями. Также ЕС планирует облегчить экспорт продуктов из российских портов.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Европейский союз не отменит санкции против России за развязывание войны в Украине, если мир в Украине заключат на условиях Москвы.