"Мы не понимаем, как выжить": миллиардеру из РФ Авену вернули доступ к счетам в Лондоне

Находящийся под санкциями российский бизнесмен Петр Авен получил ограниченный доступ к своим банковским счетам для оплаты содержания особняка и бытовые расходы. Его ежемесячные траты составляют более $150 тыс.

Суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета находящегося под санкциями российского бизнесмена Петра Авена. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Как стало известно, судья разрешил миллиардеру оплачивать "основные нужды".

По информации журналистов, ежемесячные расходы Петра Авена составляют около 140 тыс. фунтов стерлингов ($168 тыс.). Большая часть средств уходит на оплату охраны лондонского особняка и содержание коллекции произведений искусства общей стоимостью 300 млн фунтов стерлингов.

Также уточняется, что с 15 марта все расходы Авена оплачивает его жена. Адвокаты миллиардера, в свою очередь, утверждали, что все его банковские счета нужно разморозить, так как ограничения избыточны.

В мае власти Великобритании инициировали уголовное дело по статье о нарушении санкций в отношении Петра Авена. В его доме прошли обыски.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на источник из окружения бизнесмена сообщало, что из-за наложенных на него санкций Авену разрешили тратить на себя не более £2,5 тыс. в месяц (около $3 тыс.). При этом британские власти заявили что он тратит значительно больше и "живет не по средствам".

"Без уборщицы и водителя": Авен пожаловался на жизнь без денег

Еще в конце марта, после введения против него персональных санкций, Авен рассказал журналистам Financial Times, как тяжело ему живется без доступа к замороженным банковским счетам. В частности, миллиардер посетовал, что не может нанять уборщицу и водителя. Также, по его словам, все, что он "строил 30 лет", из-за санкций оказалось "полностью разрушено".

"Мы не понимаем, как выжить", – комментировал тогда свое положение российский бизнесмен.

Санкции против Петра Авена

Совладелец консорциума "Альфа-групп" Петр Авен попал под санкции Евросоюза 28 февраля из-за вторжения РФ в Украину в числе прочих российских чиновников и бизнесменов. 1 марта он решил покинуть совет директоров Альфа-банка. Великобритания ввела санкции против Авена 15 марта.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Авена составляет 5 миллиардов долларов.

Напомним, сегодня агентство Reuters проинформировало, что ЕС намерен разморозить некоторые активы крупнейших российских банков. Это касается средств, которые понадобятся для мировой торговли продуктами питания и удобрениями. Также ЕС планирует облегчить экспорт продуктов из российских портов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Европейский союз не отменит санкции против России за развязывание войны в Украине, если мир в Украине заключат на условиях Москвы.