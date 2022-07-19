"Ми не розуміємо, як вижити": мільярдеру з РФ Авену повернули доступ до рахунків у Лондоні

Російський бізнесмен Петро Авен, який перебуває під санкціями, отримав обмежений доступ до своїх банківських рахунків для оплати утримання маєтку та побутові витрати. Його щомісячні витрати становлять понад $150 тис.

Суд у Лондоні пом'якшив обмеження, накладені на банківські рахунки російського бізнесмена Петра Авена, який перебуває під санкціями. Про це пише агентство Bloomberg.

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Як стало відомо, суддя дозволив мільярдеру оплачувати "основні потреби".

За інформацією журналістів, щомісячні витрати Петра Авена становлять близько 140 тис. фунтів стерлінгів ($168 тис.). Більшість коштів витрачається на оплату охорони лондонського маєтку й утримання колекції творів мистецтва загальною вартістю 300 млн фунтів стерлінгів.

Також уточнюється, що з 15 березня всі витрати Авена сплачує його дружина. Адвокати мільярдера, зі свого боку, стверджували, що всі його банківські рахунки потрібно розморозити, оскільки обмеження є надмірними.

У травні влада Великобританії ініціювала кримінальну справу за статтею про порушення санкцій стосовно Петра Авена. У його будинку пройшли обшуки.

Російське агентство ТАРС із посиланням на джерело з оточення бізнесмена повідомляло, що через накладені на нього санкції Авену дозволили витрачати на себе не більше £2,5 тис. на місяць (близько $3 тис.). При цьому британська влада заявила, що він витрачає значно більше та "живе невідповідно до своїх статків".

"Без прибиральниці та водія": Авен поскаржився на життя без грошей

Ще наприкінці березня після введення проти нього персональних санкцій Авен розповів журналістам Financial Times, як важко йому живеться без доступу до заморожених банківських рахунків. Зокрема мільярдер поскаржився, що не може найняти прибиральницю та водія. Також, за його словами, все, що він "будував 30 років", через санкції виявилося "повністю зруйновано".

"Ми не розуміємо, як вижити", — коментував тоді своє становище російський бізнесмен.

Санкції проти Петра Авена

Співвласник консорціуму "Альфа-груп" Петро Авен потрапив під санкції Євросоюзу 28 лютого через вторгнення РФ в Україну серед інших російських чиновників і бізнесменів. 1 березня він вирішив залишити раду директорів "Альфа-банку". Великобританія запровадила санкції проти Авена 15 березня.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Авена становлять 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, сьогодні агентство Reuters проінформувало, що ЄС має намір розморозити деякі активи найбільших російських банків. Це стосується коштів, які знадобляться для світової торгівлі продуктами харчування й добривами. Також ЄС планує полегшити експорт продуктів із російських портів.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що Європейський союз не скасує санкції проти Росії за розв'язання війни в Україні, якщо мир в Україні буде укладений на умовах Москви.