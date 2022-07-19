ЄС має намір розморозити деякі активи найбільших російських банків, — Reuters

За інформацією журналістів, це стосується коштів, які знадобляться для світової торгівлі продуктами харчування і добривами. Також ЄС планує полегшити експорт продуктів із російських портів.

Європейський Союз має намір внести поправки до антиросійських санкцій у банківській сфері. Там планують розморозити деякі кошти найбільших російських банків, які знадобляться для світової торгівлі продуктами харчування і добривами. Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на проєкт документа.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією журналістів, такий крок у ЄС ухвалять на тлі критики лідерів африканських країн щодо негативного впливу антиросійських санкцій на торгівлю. Вони вважають, що обмеження можуть посилити дефіцит, спричинений блокадою українських портів Росією для вивезення продовольства, зокрема зерна.

Поправки до документу представники ЄС можуть ухвалити 20 липня. У ньому передбачено, що будуть розблоковані економічні ресурси, які належать найбільшим російським кредиторам ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку "ФК Открытие", ВЭБу, Промсвязьбанку та Банку России.

Окремо, відповідно до нових санкцій, активи російського Сбербанка будуть заморожені. Однак це не стосуватиметься ресурсів, які необхідні для торгівлі продуктами харчування.

У проєкті документа сказано, що рахунки будуть розблоковані "після того, як буде встановлено, що такі кошти чи економічні ресурси необхідні для закупівлі, імпорту чи транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, враховуючи пшеницю та добрива".

У виданні повідомляють, що ЄС також планує полегшити експорт продуктів харчування з російських портів, які трейдери припинили обслуговувати після впровадження санкцій, незважаючи на заходи, які прямо виключають експорт продуктів харчування.

Нагадаємо, 18 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції проти Росії не зніматимуть, якщо мир в Україні буде укладено на умовах Кремля. Він вважає, що Путіну треба дати відсіч, інакше він не зупиниться в Україні.

15 липня стало відомо, що у сьомому пакеті санкцій ЄС проти Москви пропонують запровадити заборону на імпорт російського золота в європейські країни і продовжити дію вже наявних санкцій до січня 2023 року.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував європейські санкції проти РФ і заявив, що ЄС "вистрілив собі у легені". Політик вважає, що якщо обмеження не скасувати, це може знищити європейську економіку.