ЕС намерен разморозить некоторые активы крупнейших российских банков, — Reuters

По информации журналистов, это касается средств, которые понадобятся для мировой торговли продуктами питания и удобрениями. Также ЕС планирует облегчить экспорт продуктов из российских портов.

Европейский Союз намерен внести поправки в антироссийские санкции в банковской сфере. Там планируют разморозить некоторые средства крупнейших российских банков, которые понадобятся для мировой торговли продуктами питания и удобрениями. Об этом сообщает британское издание Reuters со ссылкой на проект документа.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации журналистов, такой шаг в ЕС примут на фоне критики лидеров африканских стран по поводу негативного влияния антироссийских санкций на торговлю. Они считают, что ограничения могут усугубить дефицит, вызванный блокадой украинских портов Россией для вывоза продовольствия, в частности, зерна.

Поправки в документ представители ЕС могут принять 20 июля. В нем предусмотрено, что будут разблокированы экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским кредиторам ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку "ФК Открытие", ВЭБу, Промсвязьбанку и Банку России.

Отдельно, в соответствии с новыми санкциями, активы российского Сбербанка будут заморожены. Однако это не будет касаться ресурсов, которые необходимы для торговли продуктами питания.

В проекте документа сказано, что счета будут разблокированы "после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".

В издании сообщают, что ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после внедрения санкций, несмотря на меры, прямо исключающие экспорт продуктов питания.

Напомним, 18 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России не будут снимать, если мир в Украине будет заключен на условиях Кремля. Он считает, что Путину надо дать отпор, иначе он не остановится на Украине.

15 июля стало известно, что в седьмом пакете санкций ЕС против Москвы предлагают ввести запрет на импорт российского золота в европейские страны и продлить действие уже существующих санкций до января 2023.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал европейские санкции против РФ и заявил, что ЕС "выстрелил себе в легкие". Политик считает, что если ограничения не отменить, то это может уничтожить европейскую экономику.