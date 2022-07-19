"Не буду участвовать в цирке": итальянский журналист оскорбил пропагандиста Соловьева (видео)

Во время включения пропагандиста, журналист Алесандро Салюсти заявил, что оказался посреди "телевизионных прислуг самой худшей пропаганды" и назвал Соловьева и его коллегу го*нюками.

Итальянский журналист Алесандро Салюсти в прямом эфире назвал российского пропагандиста Владимира Соловьева "г**нюком" во время его прямого включения из центра Москвы. Это произошло на итальянском телеканале La7 in diretta во время шоу Non è l'Arena.

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Ведущий телепрограммы Массимо Джилетти решил провести свое шоу из центра российской столицы, где к нему присоединились Владимир Соловьев и украинский общественный деятель из команды росссийского пропагандиста Василий Вакаров.

После их представления слово взял Алесандро Салюсти, который резко отреагировал на появления пропагандистов в эфире программы. Он заявил, что оказался посреди "телевизионных прислуг самой худшей пропаганды, которая только может быть".

"В дворце, что у тебя за плечами, (Кремль) было бы неплохо напомнить тем, кто возле тебя стоит, что были организованы, подготовлены и реализованы самые страшные преступления против человечества в этом и прошлом столетии. Этот дворец — го*но собачье", — сказал он.

Салюсти заявил, что слушать "этих двух го*нюков" он отказывается.

"Я встаю, отказываюсь от гонорара, но в этом цирке я больше участия не буду принимать", — добавил журналист.

Напомним, 14 июля, после ракетного удара российских войск по центру Винницы, Владимир Соловьев врал о том, что удар был нанесен по военной части в Гайсине в Винницкой области.

25 апреля ФСБ России обвинила СБУ в попытке ликвидировать Соловьева. Работники российской спецслужбы утверждают, что задержали "группу неонацистов", которые готовили убийство пропагандиста.