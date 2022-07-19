"Не братиму участь в цирку": італійський журналіст образив пропагандиста Соловйова (відео)

Під час включення пропагандиста журналіст Алесандро Салюсті заявив, що опинився серед "телевізійних прислуг найгіршої пропаганди" і назвав Соловйова та його колегу гі*нюками.

Італійський журналіст Алесандро Салюсті в прямому ефірі назвав російського пропагандиста Володимира Соловйова "г**нюком" під час його прямого включення з центру Москви. Це сталося на італійському телеканалі La7 in diretta під час шоу Non l'Arena.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ведучий телепрограми Массімо Джилетті вирішив провести своє шоу із центру російської столиці, де до нього приєдналися Володимир Соловйов та український громадський діяч із команди російського пропагандиста Василь Вакаров.

Після їхнього представлення слово взяв Алесандро Салюсті, який різко відреагував на появи пропагандистів в ефірі програми. Він заявив, що опинився серед "телевізійних прислуг найгіршої пропаганди, яка тільки може бути".

"У палаці, що в тебе за плечима, (Кремль) було б непогано нагадати тим, хто біля тебе стоїть, що були організовані, підготовлені та реалізовані найстрашніші злочини проти людства в цьому та минулому столітті. Цей палац — гі*но собаче", — сказав він.

Салюсті заявив, що слухати "цих двох гі*нюків" він відмовляється.

"Я встаю, відмовляюся від гонорару, але в цьому цирку я більше участі не братиму", — додав журналіст.

Нагадаємо, 14 липня, після ракетного удару російських військ по центру Вінниці, Володимир Соловйов брехав про те, що удару було завдано по військовій частині в Гайсині у Вінницькій області.

25 квітня ФСБ Росії звинуватила СБУ у спробі ліквідувати Соловйова. Працівники російської спецслужби стверджують, що затримали "групу неонацистів", які готували вбивство пропагандиста.