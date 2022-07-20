В Китае обнаружили вспышку бубонной чумы: откуда пришла болезнь

Мужчина-пастух привез инфекцию из автономного района Внутренняя Монголия. Для Китая случаи бубонной чумы – не редкость, в апреле ее обнаружили у мертвой мыши.

В городе Иньчуань на северо-западе Китая обнаружена бубонная чума у мужчины-пастуха. Об этом пишет китайское агентство Xinhua со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.

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По словам эпидемиологов, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

Мужчина 45 лет по фамилии Лю, утром 12 июля почувствовал себя плохо, у него появились лихорадка, усталость, потеря сознания и понос. Больной работал пастухом и жил на пастбище, отметило издание China Daily.

[ + – ] Китайские чиновники потребовали принять профилактические меры

Во вторник, 19 июля, ему поставили диагноз чума в больнице медицинского университета Нинся-Хуэйского автономного района Китая.

Местные власти ввели экстренное предупреждение 4-го уровня по профилактике и борьбе с чумой. Чиновники потребовали полного лечения пациента и принятия комплексных мер профилактики.

Четвертый уровень эпидемических мер в Китае – самый мягкий, первый наиболее жесткий.

Бубонная чума – не редкость для Китая

Бубонная чума характеризуется болезненным увеличением лимфатических узлов. Заразное и часто смертельное заболевание человеку передается от блох, живущих в шерсти грызунов.

По данным ВОЗ, заболевание у людей вызывает летальный исход от 30 до 60 процентов случаев, если болезнь не вылечить вовремя.

Случаи чумы – не редкость для Китая. Газета Global Times пишет, что в апреле этого года в городе Баотоу во Внутренней Монголии бубонную чуму обнаружили у мертвой мыши.

В августе 2021 года в Нинся сообщили о подтвержденном случае бубонной чумы в Иньчуане.

Фокус ранее писал, что эпидемия чумы с 1347 по 1352 годы могла уничтожить от 25 до 200 миллионов человек.

В мае этого года в Великобритании обнаружили большую яму с погибшими от чумы. В яме нашли 40 человек, которые были плотно размещены.