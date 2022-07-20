У Китаї виявили спалах бубонної чуми: звідки прийшла хвороба

Чоловік-пастух привіз інфекцію з автономного району Внутрішня Монголія. Для Китаю випадки бубонної чуми — не рідкість, у квітні її виявили в мертвої миші.

У місті Іньчуань на північному заході Китаю виявили бубонну чуму в чоловіка-пастуха. Про це пише китайське агентство Xinhua з посиланням на регіональний штаб із профілактики та боротьби з чумою.

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За словами епідеміологів, хворий повернувся в Іньчуан із автономного району Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Чоловік 45 років на прізвище Лю вранці 12 липня почувався погано, у нього з'явилися лихоманка, втома, втрата свідомості та пронос. Хворий працював пастухом і жив на пасовищі, зазначило видання China Daily.

[ + – ] Китайські чиновники вимагали вжити профілактичних заходів

У вівторок, 19 липня, йому поставили діагноз чума в лікарні медичного університету Нінся-Хуейського автономного району Китаю.

Місцева влада ввела екстрене попередження 4-го рівня з профілактики та боротьби з чумою. Чиновники вимагали повного лікування пацієнта та вжиття комплексних заходів профілактики.

Четвертий рівень епідемічних заходів у Китаї — найм'якший, перший — найжорсткіший.

Бубонна чума — не рідкість для Китаю

Бубонна чума характеризується болючим збільшенням лімфатичних вузлів. Заразне та часто смертельне захворювання людині передається від бліх, що живуть у шерсті гризунів.

За даними ВООЗ, захворювання в людей викликає летальний кінець у від 30 до 60 відсотках випадків, якщо хворобу не вилікувати вчасно.

Випадки чуми — не рідкість для Китаю. Газета Global Times пише, що у квітні цього року в місті Баотоу у Внутрішній Монголії бубону чуму виявили в мертвої миші.

У серпні 2021 року в Нінся повідомили про підтверджений випадок бубонної чуми в Іньчуані.

Фокус раніше писав, що епідемія чуми з 1347 по 1352 роки могла знищити від 25 до 200 мільйонів людей.

У травні цього року у Великій Британії виявили велику яму із загиблими від чуми. У ямі знайшли 40 осіб, які були щільно розміщені.