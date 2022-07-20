Сирия разрывает отношения с Украиной: названа причина

Режим Башара Асада принял решение о прекращении дипломатических связей с Киевом в ответ на аналогичный шаг украинских властей.

Сирия в ближайшее время разорвет дипломатические отношения с Украиной. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Сирии сообщает агентство SANA.

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"Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу", — говорится в публикации журналистов.

Отметим, что в конце июня украинская сторона первой объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией на фоне решения руководства этой страны о признании пророссийских "республик" — "ДНР" и "ЛНР" — на временно оккупированной РФ территории Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что на территории Сирии размещен российский военный контингент. РФ вместе с Ираном поддерживают режим Башара Асада, поставляя ему оружие. Перед этим Сирия признала оккупированный российскими войсками полуостров Крым частью РФ.

В апреле 2018 года украинский МИД выразил солидарность с Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в связи с нанесением коалицией удара по Сирии в ответ на применение режимом Асада химического оружие в городе Дума.

Также известно, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины Сирия начала покупать у россиян похищенное с оккупированной территории зерно. На фоне этого украинское правительство выразило готовность прекратить экспорт зерновых в Сирию после окончания боевых действий.