Сирія розриває відносини з Україною: названо причину

Режим Башара аль-Асада прийняв рішення про припинення дипломатичних зв'язків із Києвом у відповідь на аналогічний крок української влади.

Сирія найближчим часом розірве дипломатичні відносини з Україною. Про це з посиланням на джерело в Міністерстві закордонних справ Сирії повідомляє агентство SANA.

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"Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на рішення уряду України з цього приводу", — йдеться в публікації журналістів.

Зазначимо, що наприкінці червня українська сторона першою оголосила про розрив дипломатичних відносин із Сирією на тлі рішення керівництва цієї країни про визнання проросійських "республік" — "ДНР" та "ЛНР" — на тимчасово окупованій РФ території Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, що на території Сирії розміщено російський військовий контингент. РФ разом з Іраном підтримують режим Башара аль-Асада, постачаючи йому зброю. Перед цим Сирія визнала окупований російськими військами півострів Крим частиною РФ.

У квітні 2018 року українське МЗС висловило солідарність зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Францією у зв'язку із завданням коаліцією удару по Сирії у відповідь на застосування режимом Асада хімічної зброї в місті Дума.

Також відомо, що після початку повномасштабної війни РФ проти України Сирія почала купувати у росіян викрадене з окупованої території зерно. На тлі цього український уряд висловив готовність припинити експорт зернових до Сирії після закінчення бойових дій.