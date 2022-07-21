Президент США Джо Байден заболел коронавирусом, — Белый дом

В администрации американского президента сообщают, что глава Белого дома испытывает лишь легкие симптомы болезни.

Президент США Джо Байден инфицировался COVID-19. В четверг, 21 июля, Байден сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, сообщили в Белом доме.

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"Сегодня утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19". — говорится в сообщении.

В администрации американского президента особо подчеркнули тот факт, что Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован.

"Он чувствует очень легкие симптомы", — поделились подробностями болезни президента США в его администрации.

Также из сообщения правительства США стало известно, что Джо Байден уйдет на самоизоляцию, но продолжит исполнять обязанности главы государства.

"Сегодня утром он общался по телефону с членами персонала Белого дома и примет участие в запланированных встречах в Белом доме сегодня по телефону и через Zoom по резиденции", — сообщают в администрации президента.

Администрация президента также будет ежедневно предоставлять гражданам США информацию о том, как чувствует себяДжо Байден и как он исполняет свои обязанности.

Напомним, несколько дней назад Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки с первой леди. 79-летний президент США остановился, чтобы поговорить с избирателями возле своего пляжного дома, но не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педалях.

Во вторник, 19 июня, на вопрос журналиста, как он чувствует себя после инцидента, американский президент попрыгал, показывая, что с ним все хорошо.

14 июня стало известно, что Джо Байден будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. К моменту возможного переизбрания американскому президенту исполнится 82 года.