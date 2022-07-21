Президент США Джо Байден захворів на коронавірус, — Білий дім

В адміністрації американського президента повідомляють, що глава Білого дому має лише легкі симптоми хвороби.

Президент США Джо Байден інфікований COVID-19. У четвер, 21 липня, Байден склав тест на коронавірус, який виявився позитивним, повідомили у Білому домі.

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"Сьогодні вранці президент Байден здав позитивний тест на COVID-19". — йдеться в повідомленні.

В адміністрації американського президента особливо наголосили на тому факті, що Байден повністю вакцинований і двічі ревакцинований.

"Він відчуває дуже легкі симптоми", — поділилися подробицями хвороби президента США у його адміністрації.

Також із повідомлення уряду США стало відомо, що Джо Байден піде на самоізоляцію, але продовжить виконувати обов’язки глави держави.

"Сьогодні вранці він спілкувався через телефон з членами персоналу Білого дому і візьме участь у запланованих зустрічах у Білому домі сьогодні через телефон та через Zoom щодо резиденції", — повідомляють в адміністрації президента.

Адміністрація президента також щодня надаватиме громадянам США інформацію про те, як почувається Джо Байден і як він виконує свої обов'язки.

Нагадаємо, кілька днів тому Джо Байден упав із велосипеда під час прогулянки з першою леді. 79-річний президент США зупинився, щоб поговорити з виборцями біля свого пляжного будинку, але не встиг витягти з фіксатора ногу на педалях.

У вівторок, 19 червня, на запитання журналіста, як він почувається після інциденту, американський президент пострибав, показуючи, що з ним усе гаразд.

14 червня стало відомо, що Джо Байден балотуватиметься на новий термін у 2024 році. На момент можливого переобрання американському президенту виповниться 82 роки.