Президент Италии распустил парламент после отставки премьера Драги

Серджо Маттарелла назвал свое решение единственным выходом из сложившегося политического кризиса в стране. Выборы в парламент пройдут 25 сентября.

Президент Италии Серджо Маттарелла после встречи с председателями обеих палат парламента подписал декрет о роспуске Сената Республики и Палаты депутатов. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

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"Досрочный роспуск парламента всегда является последним выбором, особенно когда, как это происходит сейчас, есть много важных обязательств перед палатами, которые необходимо выполнить в интересах нашей страны. Но сложившаяся политическая ситуация привела к такому решению", – прокомментировал Маттарелла сразу после подписания документа.

Он подчеркнул, что вчерашнее обсуждение в Сенате – когда принималась отставка премьер-министра Марио Драги – продемонстрировало отсутствие парламентской поддержки правительства и отсутствие перспектив для создания нового большинства. Это условие делало неизбежным досрочный роспуск палат, считает президент.

Как уточняет местное издание Rai News, выборы в парламент пройдут 25 сентября.

Отставка Марио Драги

Роспуск парламента произошел после того, как Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги, занимавшего пост с февраля 2021 года.

Драги останется на посту для решения текущих вопросов. Он подтвердил свое решение покинуть занимаемый пост в ходе утреннего заседания парламента.

Случившийся кризис спровоцирован одной из правящих партий Италии – "Движения пяти звезд", которая выступила против принятия декрета по сглаживанию инфляции и снижению цен на энергоресурсы.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги подал прошение об отставке 14 июля. По его словам, пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез. Поэтому дальнейших перспектив на посту премьер-министра страны он для себя не видит.

После этого глава МИД Италии Луиджи ди Майо заявил, что Украина может лишиться оружия из-за отставки Драги. Как объяснил глава МИД, если правительство Италии будет распущено, то чиновники продолжат работать до проведения выборов, но с ограниченными полномочиями.