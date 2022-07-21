Президент Італії розпустив парламент після відставки прем'єра Драґі

Серджо Матарелла назвав своє рішення єдиним виходом із політичної кризи, що склалася в країні. Вибори до парламенту відбудуться 25 вересня.

Президент Італії Серджо Матарелла після зустрічі з головами обох палат парламенту підписав декрет про розпуск Сенату Республіки та Палати депутатів. Про це повідомила канцелярія глави держави.

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"Достроковий розпуск парламенту завжди є останнім вибором, особливо коли, як це відбувається зараз, є багато важливих зобов'язань перед палатами, які необхідно виконати на користь нашої країни. Але теперішня політична ситуація привела до такого рішення", — прокоментував Матарелла відразу після підписання документа.

Він наголосив, що вчорашнє обговорення в Сенаті — коли ухвалювалася відставка прем'єр-міністра Маріо Драґі — продемонструвало відсутність парламентської підтримки уряду та відсутність перспектив для створення нової більшості. Ця умова робила неминучим достроковий розпуск палат, вважає президент.

Як уточнює місцеве видання Rai News, вибори до парламенту відбудуться 25 вересня.

Відставка Маріо Драґі

Розпуск парламенту стався після того, як Серджо Матарелла прийняв відставку прем'єр-міністра країни Маріо Драґі, який обіймав посаду з лютого 2021 року.

Драги залишиться на посаді для розв'язання теперішніх питань. Він підтвердив своє рішення залишити посаду під час ранкового засідання парламенту.

Криза, що сталася, спровокована однією з правлячих партій Італії — "Руху п'яти зірок", яка виступила проти прийняття декрету зі згладжування інфляції та зниження цін на енергоресурси.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі подав прохання про відставку 14 липня. За його словами, пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник. Тому подальших перспектив на посаді прем’єр-міністра країни він для себе не бачить.

Після цього глава МЗС Італії Луїджі ді Майо заявив, що Україна може втратити зброю через відставку Драгі. Як пояснив глава МЗС, якщо уряд Італії буде розпущено, то урядовці продовжать працювати до проведення виборів, але з обмеженими повноваженнями.