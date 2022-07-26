В Японии казнили мужчину, устроившего резню в 2008 году в Токио

Томохиро Като въехал на грузовике в толпу в оживленном районе столицы, после чего стал резать прохожих ножом. Его жертвами стали семь человек, еще десять получили ранения.

Сегодня, 26 июля, в Японии казнили 39-летнего Томохиро Като, осужденного за массовое убийство в Токио 14 лет назад. Об этом пишет японское издание Kyodo со ссылкой на свои источники.

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8 июня 2008 года автомеханик Томохиро Като, которому на тот момент было 25 лет, въехал на грузовике в толпу людей в оживленном районе Акихабара, заблокировав дорогу, после чего вышел из машины и начал наносить по прохожим удары ножом. Одна из пострадавших Май Муто, позже скончавшаяся от полученных ран, успела позвонить в полицию по мобильному телефону. В результате семь человек погибло, еще десять получили ранения.

Позже убийца объяснил свой поступок усталостью от жизни, одиночеством и страхом потерять работу. Он также рассказал, что специально приехал из префектуры Сидзуока в столицу, чтобы убить кого-то. В частности, молодой мужчина заранее арендовал двухтонный грузовик.

Суд признал его вменяемым и в 2011 году вынес решение о назначении высшей меры наказания.

В Японии казнят через повешение. В последний раз высшая мера наказания в стране применялась в конце 2021 года. Как сообщали японские СМИ, в прошлом году своей казни ожидало больше сотни граждан страны. В течение года, как правило, казнят около десяти человек. Таким образом, заключенные могут годами ждать исполнения приговора.

Авторитетные правозащитные организации много лет добиваются отмены смертной казни в Японии.

Напомним, в конце мая стало известно, что в Беларуси вводят смертную казнь за покушение на терроризм. Новая редакция Уголовного кодекса Беларуси также предусматривает высшую меру наказания за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Уже в конце июня правозащитники заговорили о том, что нововведенная высшая мера наказания может грозить трем "рельсовым партизанам" из Гомельской области, которые хотели остановить движение российской военной техники в Украину.