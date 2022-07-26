У Японії стратили чоловіка, який влаштував різанину у 2008 році в Токіо

Томохіро Като в'їхав на вантажівці в натовп у жвавому районі столиці, після чого почав різати перехожих ножем. Його жертвами стали семеро людей, ще десять отримали поранення.

Сьогодні, 26 липня, в Японії стратили 39-річного Томохіро Като, засудженого за масове вбивство в Токіо 14 років тому. Про це пише японське видання Kyodo із посиланням на свої джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

8 червня 2008 року автомеханік Томохіро Като, якому на той момент було 25 років, в'їхав на вантажівці в натовп у жвавому районі Акіхабара, заблокувавши дорогу, після чого вийшов з машини і почав наносити по перехожих удари ножем. Одна з постраждалих Май Муто, яка пізніше померла від отриманих ран, встигла зателефонувати в поліцію через мобільний телефон. В результаті семеро людей загинуло, ще десять отримали поранення.

Пізніше вбивця пояснив свій вчинок втомою від життя, самотністю та страхом втратити роботу. Він також розповів, що спеціально приїхав із префектури Сідзуока до столиці, щоб убити когось. Зокрема, молодий чоловік заздалегідь орендував двотонну вантажівку.

Суд визнав його осудним та у 2011 році виніс рішення про призначення найвищого заходу покарання.

У Японії страчують через повішення. Востаннє вищий захід у країні застосовувався наприкінці 2021 року. Як повідомляли японські ЗМІ, минулого року на свою кару чекало більше сотні громадян країни. Протягом року, як правило, страчують близько десяти осіб. Так, ув'язнені можуть роками чекати на виконання вироку.

Авторитетні правозахисні організації багато років домагаються скасування страти в Японії.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що в Білорусі вводять смертну кару за замах на тероризм. Нова редакція Кримінального кодексу Білорусі також передбачає найвищу міру покарання за умисне вбивство за обтяжливих обставин.

Вже наприкінці червня правозахисники заговорили про те, що нововведений найвищий захід покарання може загрожувати трьом "рейковим партизанам" з Гомельської області, які хотіли зупинити рух російської військової техніки в Україну.