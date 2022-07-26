Китай нанес неожиданный "удар" Путину: в КНР остановили инвестиции в РФ, — СМИ

По информации британских журналистов, за первую половину 2022 года Пекин не выделял средства на новые проекты в РФ. Возможно, из-за опасений вторичных санкций.

Китай на протяжении нескольких месяцев не финансировал ни одного нового инфраструктурного проекта в России, пытаясь в первую очередь предотвратить финансовый кризис внутри страны. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

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На протяжении первой половины 2022 года средства в рамках масштабного проекта "Один пояс и один путь" на новые проекты в РФ, Шри-Ланке или Египте не выделялись, хотя прежде эти страны были главными бенефициарами этой инициативы Поднебесной. Такой отказ от инвестиций в российскую экономику свидетельствует о том, что китайское руководство может опасаться вторичных санкций, которые действуют в отношении Москвы из-за вторжения в Украину, хотя незадолго до начала масштабной войны Москва и Пекин заявляли о безграничной дружбе.

"Один пояс и один путь"

Проект "Один пояс и один путь" появился в 2013 году как усилия направленные на расширение влияния Пекина в странах Азии, Африки, Южной Америки и Восточной Европы.

В рамках этой инициативы Китай уже вложил около триллиона долларов инвестиций в развивающиеся страны, создавая таким образом плацдарм для своего бизнеса и упрочивая свое присутствие в стратегически значимых регионах.

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Напомним, что Пекин недоволен обсуждаемым визитом Нэнси Пелоси на Тайвань и грозит Вашингтону военным ответом. Китайские военные могут заблокировать высадку спикера Конгресса США в островной стране или перехватить американский самолет с помощью истребителей.