Удар для Путіна: Китай зупинив інвестиції в Росію, — ЗМІ

За інформацією британських журналістів, за першу половину 2022 Пекін не виділяв кошти на нові проєкти у РФ. Можливо, через побоювання вторинних санкцій.

Китай протягом кількох місяців не фінансував жодного нового інфраструктурного проєкту в Росії, намагаючись насамперед запобігти фінансовій кризі всередині країни. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

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Протягом першої половини 2022 року кошти в межах масштабного проєкту "Один пояс і один шлях" на нові проєкти в РФ, Шрі-Ланці чи Єгипті не виділялися, хоча ці країни були головними бенефіціарами цієї ініціативи Піднебесної. Така відмова від інвестицій у російську економіку свідчить про те, що китайське керівництво може побоюватися вторинних санкцій, які діють щодо Москви через вторгнення в Україну, хоча незадовго до початку масштабної війни Москва та Пекін заявляли про безмежну дружбу.

"Один пояс та один шлях"

Проєкт "Один пояс і один шлях" з'явився у 2013 році як зусилля, спрямовані на розширення впливу Пекіна в країнах Азії, Африки, Південної Америки та Східної Європи.

У межах цієї ініціативи Китай вже вклав близько трильйона доларів інвестицій у країни, що розвиваються, створюючи таким чином плацдарм для свого бізнесу і зміцнюючи свою присутність у стратегічно значущих регіонах.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому шантаж Кремля залишається поза увагою Німеччини та Китаю.

Нагадаємо, що Пекін незадоволений візитом Ненсі Пелосі, що обговорюється, на Тайвань і загрожує Вашингтону військовою відповіддю. Китайські військові можуть заблокувати висадку спікера Конгресу США в острівній країні або перехопити літак за допомогою винищувачів.