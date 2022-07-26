После гибели оккупанта его бывшую девушку стали шантажировать интимными фото

Фото обнаженной подруги российского лейтенанта вымогатели оценили в 4 тыс. рублей.

Уроженец столицы Тувы Кызыла старший лейтенант Экер (фамилия оккупанта не называется) в феврале отправился на войну в Украину. В марте он погиб, а еще через несколько месяцев его бывшую девушку Аялгу стали шантажировать интимными фотографиями, которые хранились в телефоне убитого, сообщает "База".

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25-летняя Аялга получила в личном сообщении в соцсети ВК свои фото и требование перечислить 4 тыс. рублей на киви-кошелек, иначе фото угрожали переслать ее родным. Профиль, с которого писали вымогали, быстро заблокировали, но вскоре ей написали с другого, с теми же угрозами.

"База" отмечает, что на фотографиях Аялга была была запечатлена с бывшим парнем Экером, с ним она встречалась около трех лет. Девушка решила не платить вымогателям и обратилась в полицию, которая теперь должна выяснить, кто скачал фото из смартфона убитого оккупанта.

Ранее сообщалось о том, как гибель в Украине российского ефрейтора Валерия Коваленко рассорила его семью, живущую под Волгоградом. Родные оккупанта не смогли поделить "гробовые" — крупную компенсацию, которая полагалась семье за его гибель. Большую часть денег присвоила тетя Коваленко, в то время как его родная сестра и дед, воспитывавший парня, остались почти ни с чем.

Напомним, в программе российского пропагандиста Дмитрия Киселева "Вести недели" показали сюжет о том, как житель Саратовской области получил компенсацию — "гробовые" — от властей за гибель сына в Украине. Деньги россиянин решил потратить на новую "Ладу", сделав первую поездку на могилу к сыну.