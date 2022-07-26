Після загибелі окупанта його колишню дівчину почали шантажувати інтимними фото

Фото оголеної подруги російського лейтенанта здирники оцінили у 4 тис. рублів.

Уродженець столиці Туви Кизила старший лейтенант Екер (прізвище окупанта не називається) у лютому вирушив на війну в Україну. У березні він загинув, а ще за кілька місяців його колишню дівчину Аялгу почали шантажувати інтимними фото, які зберігалися в телефоні вбитого, повідомляє "База".

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25-річна Аялга отримала в особистому повідомленні у соцмережі ВК свої фото та вимогу переказати 4 тис. рублів на ківі-гаманець, інакше фото погрожували переслати її рідним. Профіль, з якого вимагали писали, швидко заблокували, але незабаром їй написали з іншого, з тими ж погрозами.

"База" зазначає, що на фото Аялга була знята з колишнім хлопцем Екером, з ним вона зустрічалася приблизно три роки. Дівчина вирішила не платити здирникам і звернулася до поліції, яка тепер має з'ясувати, хто скачав фото зі смартфона вбитого окупанта.

Раніше повідомлялося про те, як загибель в Україні російського єфрейтора Валерія Коваленка посварила його сім'ю під Волгоградом. Рідні окупанта не змогли поділити "гробові" — велику компенсацію, яка належала сім'ї за його загибель. Більшість грошей привласнила тітка Коваленка, тоді як його рідна сестра і дід, котрий виховував хлопця, залишилися майже ні з чим.

Нагадаємо, у програмі російського пропагандиста Дмитра Кисельова "Вести недели" показали сюжет про те, як мешканець Саратовської області отримав компенсацію — "гробові" — від влади за загибель сина в Україні. Гроші росіянин вирішив витратити на нову "Ладу", зробивши першу поїздку на могилу до сина.