"Мы не можем занять антироссийскую позицию": Россия нашла поддержку в Уганде

Президент африканской страны напомнил, что РФ никогда не причиняла ей вреда, и подготовил тем самым почву для заключения выгодных контрактов с Россией.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил о том, что его страна благодарна России.

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"Россия всегда поддерживала африканское антиколониальное движение в течение последних ста лет, — сказал Мусевени. — Возможно, вам нравятся или не нравятся большевики, но что касается нас, мы ценим их, потому что они нас поддержали. Россия, Советский Союз поддерживали антиколониальное движение в Африке".

При этом президент Уганды считает неправильными призывов к Африке занять антироссийскую позицию.

"Мы им отвечаем: "Послушайте, вас не было с нами на протяжении последних ста лет, как мы можем автоматически занять антироссийскую позицию? Мы даже простили наших врагов, которые колонизировали нас. А как мы можем быть против тех, кто никогда не причинял нам вреда?" — сказал он.

[ + – ] Глава МИД России Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени договорились усиливать сотрудничество

Йовери Кагута Мусевени также подчеркнул, что его страна заинтересована в налаживании прямых поставок в Россию кофе, чая и бананов. Сейчас эти продукты поставляются на российский рынок через Западную Европу. Также глава страны заявил о том, что надеется на сотрудничество с Россией в сфере медицины, космических исследований и атомной энергетики, тем более, что Уганда располагает значительными природными запасами урана.

В ответ Сергей Лавров сказал, что Россия готова продавать нефть африканским странам, а также помогать им развивать собственную отрасль по переработке углеводородов.

"Такие дискуссии у нас намечены и будут углубляться с нашими друзьями из Уганды", — пообещал глава российского МИД.

Лавров также подчеркнул, что сотрудничество в энергетике и по поставкам продовольствия между Россией и Угандой не будет зависеть от "капризов западных стран".

"Мы говорили сегодня о первопричинах нынешних кризисов в сфере энергетики, в сфере снабжения мировых рынков продовольствием, вокруг этого идет очень громкая кампания, но первопричины нашим африканским друзьям понятны — они не связаны с тем, что происходит сейчас в рамках специальной военной операции (так Кремль называет развязанную им агрессию против Украины — Фокус)", — сказал глава МИД.

Что Лавров делает в Африке?

Визит Сергея Лаврова в Уганду состоялся в рамках большого африканского турне, в рамках которого он уже посетил Египет и Республику Конго. Российские политологи отмечают, что Россия, выстроив крепкие связи с Центральноафриканской республикой, заинтересована в партнерстве с другими африканскими государствами. Некоторые из них, в частности, Уганда, имеют натянутые отношения с Западом, который критикует их руководство за системные нарушения прав человека.

Глава российского МИД этого не скрывает, заявляя, что развитие партнерства африканскими государствами стало приоритетом внешней политики России.

"Могу смело сказать, что роль африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена, — сказал Лавров после переговоров с президентом Уганды. — Это произошло бы независимо от того, что происходит на западном направлении. А западное направление, как вы знаете, сейчас само себя отменяет".

Ранее в посольстве РФ в США назвали "не выдерживающими критики" заявления Госдепа об усиливающейся изоляции Москвы. В посольстве считают, что руководство страны-агрессора "активно вовлечено в международные дела". В качестве примера дипломаты приводят "насыщенную программу африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова".

Напомним, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "поможет" украинцам избавится от "антинародного и антиисторического режима", который сейчас управляет страной. Глава российской дипломатии считает, что украинцы "поддались государственной пропаганде". В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал Лаврову надевать головной убор, передвигаясь летом на солнце.