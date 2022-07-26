"Ми не можемо зайняти антиросійську позицію": Росія знайшла підтримку в Уганді

Президент африканської країни нагадав, що РФ ніколи не завдавала їй шкоди, і підготував тим самим ґрунт для укладання вигідних контрактів із Росією.

Президент Уганди Йовері Кагута Мусевені під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив, що його країна вдячна Росії.

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"Росія завжди підтримувала африканський антиколоніальний рух протягом останніх ста років, — сказав Мусевені. — Можливо, вам подобаються чи не подобаються більшовики, але щодо нас ми цінуємо їх, тому що вони нас підтримали. Росія, Радянський Союз підтримували антиколоніальний рух у Африці".

При цьому президент Уганди вважає неправильними заклики до Африки зайняти антиросійську позицію.

"Ми їм відповідаємо: "Слухайте, вас не було з нами протягом останніх ста років, як ми можемо автоматично зайняти антиросійську позицію? Ми навіть пробачили наших ворогів, які нас колонізували. А як ми можемо бути проти тих, хто ніколи не завдав нам шкоди?" — сказав він.

[ + – ] Глава МЗС Росії Сергій Лавров і президент Уганди Йовері Кагута Мусевені домовилися посилювати співпрацю

Йовері Кагута Мусевені також наголосив, що його країна зацікавлена в налагодженні прямого постачання в Росію кави, чаю та бананів. Нині ці продукти постачають на російський ринок через Західну Європу. Також глава держави заявив про те, що сподівається на співпрацю з Росією у сфері медицини, космічних досліджень і атомної енергетики, тим більше, що Уганда має значні природні запаси урану.

У відповідь Сергій Лавров сказав, що Росія готова продавати нафту африканським країнам, а також допомагати їм розвивати власну галузь із переробки вуглеводнів.

"Такі дискусії в нас намічені та поглиблюватимуться з нашими друзями з Уганди", — пообіцяв глава російського МЗС.

Лавров також підкреслив, що співпраця в енергетиці та з постачання продовольства між Росією та Угандою не залежатиме від "капризів західних країн".

"Ми говорили сьогодні про першопричини нинішніх криз у сфері енергетики, у сфері постачання світових ринків продовольством, довкола цього йде дуже гучна кампанія, але першопричини нашим африканським друзям зрозумілі — вони не пов'язані з тим, що відбувається зараз у межах спеціальної військової операції (так Кремль називає розв'язану ним агресію проти України — Фокус)", — сказав глава МЗС.

Що робить Лавров в Африці?

Візит Сергія Лаврова в Уганду відбувся в межах великого африканського турне, під час якого він уже відвідав Єгипет і Республіку Конго. Російські політологи зазначають, що Росія, побудувавши міцні зв'язки із Центральноафриканською республікою, зацікавлена с партнерстві з іншими африканськими державами. Деякі з них, зокрема Уганда, мають натягнуті відносини із Заходом, який критикує їхнє керівництво за системні порушення прав людини.

Глава російського МЗС цього не приховує, заявляючи, що розвиток партнерства африканськими державами став пріоритетом зовнішньої політики Росії.

"Можу сміливо сказати, що роль африканського континенту в концепції нашої зовнішньої політики буде підвищена, причому суттєво підвищена, — сказав Лавров після переговорів із президентом Уганди. — Це сталося б незалежно від того, що відбувається на західному напрямку. А західний напрямок, як ви знаєте, зараз сам себе скасовує".

Раніше в посольстві РФ у США назвали заяви Держдепу такими, "що не витримують критики", про ізоляцію Москви, яка посилюється. У посольстві вважають, що керівництво країни-агресора "активно залучене до міжнародних справ". Як приклад дипломати наводять "насичену програму африканського турне міністра закордонних справ Сергія Лаврова".

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва "допоможе" українцям позбутися "антинародного й антиісторичного режиму", який зараз керує країною. Глава російської дипломатії вважає, що українці "піддалися державній пропаганді". У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк порадив Лаврову вдягати головний убір, пересуваючись влітку на сонці.