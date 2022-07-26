Ведущий православного канала "Спас" предложил выпороть Галкина за его антивоенную позицию (фото)

Адвокат Павел Астахов убежден, что наступит время когда Максим Галкин будет сожалеть о своих высказываниях по поводу военных действий в Украине.

Ведущий российского православного телеканала "Спас" Павел Астахов предложил "выпороть" Максима Галкина за его высказывания о действия ВС РФ в Украине. По его словам, отец Галкина, который был генералом, "мало порол его в детстве". Об этом сообщает российское интернет-издание Newsru.

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Адвокат Павел Астахов посчитал целесообразным применить телесные наказания к российскому артисту за его шутки по поводу так называемой "спецоперации" в Украине. Более того, Астахов убежден, что Галкин через некоторое время будет сожалеть о своих антивоенных высказываниях.

"Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его — талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они все об этом пожалеют", — сказал Астахов в интервью журналистам.

Вероятно речь идет о концерте в Израиле, во время которого артист недвусмысленно заявил о своей антивоенной позиции. Он высмеял требования Кремля отодвинуть границы присутствия НАТО в Восточной Европе, и претензии РФ относительно вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Ответ Максима Галкина

Российский артист на странице в Instagram опубликовал сториз, где выложил цитату ведущего канала "Спас". Галкин отметил, что в свое время Астахов занимал должность при президенте России по вопросам прав детей.

"Просто напомню, что Павел Астахов на протяжении 7 лет был уполномоченным при президенте России по правам ребенка", — написал Галкин.

Напомним, что против Максима Галкина в России возбудили уголовное дело. Как сообщил депутат Госдумы РФ Роман Худяков, российский юморист "наговорил себе на статью", которая предусматривает тюремное заключение.

25 июля в Соцсетях появилась информация о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева планируют вместе с детьми навсегда переехать в США. Как сообщают росСМИ, пара уже готовит необходимые документы, а также собираются продать всю недвижимость на территории РФ.