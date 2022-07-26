Ведучий православного каналу "Спас" запропонував відшмагати Галкіна за його антивоєнну позицію (фото)

Адвокат Павло Астахов переконаний, що настане час, коли Максим Галкін жалкуватиме про свої висловлювання щодо воєнних дій в Україні.

Ведучий російського православного телеканалу "Спас" Павло Астахов запропонував "вишмагати" Максима Галкіна за його висловлювання про дії ЗС РФ в Україні. За його словами, батько Галкіна, який був генералом, "мало шмагав його в дитинстві". Про це повідомляє російське інтернет-видання Newsru.

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Адвокат Павло Астахов вважав за доцільне застосувати тілесні покарання до російського артиста за його жарти з приводу так званої "спецоперації" в Україні. До того ж, Астахов переконаний, що Галкін через деякий час жалкуватиме про свої антивоєнні висловлювання.

"Максима Галкіна треба відшмагати гарненько, мало його тато-генерал шмагав у дитинстві. Шкода мені його — талановита людина, розмінявся. Мені здається, що він жалкуватиме про свій вчинок. Настане час, вони всі про це пошкодують", — сказав Астахов в інтерв'ю журналістам.

Ймовірно, йдеться про концерт в Ізраїлі, під час якого артист недвозначно заявив про свою антивоєнну позицію. Він висміяв вимоги Кремля відсунути кордони присутності НАТО у Східній Європі, і претензії РФ щодо вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Відповідь Максима Галкіна

Російський артист на сторінці в Instagram опублікував сторіз, де виклав цитату ведучого каналу "Спас". Галкін зазначив, що свого часу Астахов обіймав посаду при президенті Росії з питань прав дітей.

"Просто нагадаю, що Павло Астахов протягом 7 років був уповноваженим за президента Росії з прав дитини", — написав Галкін.

Нагадаємо, що проти Максима Галкіна в Росії порушили кримінальну справу. Як повідомив депутат Держдуми РФ Роман Худяков, російський гуморист "наговорив собі на статтю", яка передбачає ув'язнення.

25 липня в соцмережах з'явилася інформація про те, що Максим Галкін та Алла Пугачова планують разом із дітьми назавжди переїхати до США. Як повідомляють росЗМІ, пара вже готує необхідні документи, а також мають намір продати всю нерухомість на території РФ.