Дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака закончились несчастным случаем (видео)

Ведущая телеканала потеряла сознание именно в тот момент, когда кандидат Лиз Трасс произнесла имя президента России Владимира Путина.

Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании пришлось спешно прекратить из-за того, что ведущая Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире. Об этом сообщает ВВС.

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Во вторник, 26 июля, в дебатах принимали участие кандидаты на кресло главы правительства Великобритании Лиз Трасс и ее конкурент Риши Сунак.

Трасс как раз выступала с речью, когда за кадром раздался грохот.

Министр иностранных дел в этот момент как раз упомянула президента РФ Владимира Путина. Она говорила о том. что, несмотря на рост цен и энергетический кризис, общественность нужно удержать на стороне Украины, которая страдает от российской агрессии.

Выступление Трасс прервал громкий звук. Она изменилась в лице и закричала "О, Боже!". Затем Трасс закрыла рот руками. Секундой позже она покинула сцену, чтобы проверить, как чувствует себя телеведущая, которая потеряла сознание.

К слову, администрация телеканала уже принесла зрителям свои извинения.

"Спасибо, что остались с нами. Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты" — сообщили представители телеканала Talk TV, который и транслировал дебаты кандидатов.

Напомним, 20 июля стало известно, что в финал выборов нового премьера Великобритании прошли Лиз Трасс и Риши Сунак. Двое кандидатов, которые прошли в финал, до 5 сентября будут пытаться завоевать как можно больше симпатий избирателей.

Фокус также писал и о том, что Борис Джонсон, на место которого теперь претендует Трасс, 7 июля ушел в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства.