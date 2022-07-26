Дебати Ліз Трасс і Ріші Сунака закінчилися нещасним випадком (відео)

Ведуча телеканалу знепритомніла саме в той момент, коли кандидатка Ліз Трасс виголосила ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Дебати кандидатів на пост прем'єр-міністра Великої Британії довелося спішно припинити через те, що ведуча Кейт МакКан втратила свідомість у прямому ефірі. Про це повідомляє ВВС.

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У вівторок, 26 липня, у дебатах брали участь кандидати на крісло глави уряду Великобританії Ліз Трасс та її конкурент Ріші Сунак.

Трасс саме виступала з промовою, коли за кадром пролунав гуркіт.

Міністриня закордонних справ у цей момент якраз згадала президента РФ Володимира Путіна. Вона говорила про те, що, незважаючи на зростання цін та енергетичну кризу, громадськість треба утримати на боці України, яка страждає від російської агресії.

Виступ Трасс перервав гучний звук. Вона змінилася в обличчі та закричала "О, Боже!". Потім Трасс затулила рота руками. Секундою пізніше вона покинула сцену, щоб перевірити, як почувається телеведуча, котра знепритомніла.

До речі, адміністрація телеканалу вже вибачилася перед глядачами.

"Дякую, що залишилися з нами. Кейт МакКанн знепритомніла у прямому ефірі сьогодні ввечері, і незважаючи на те, що вона в порядку, за порадою медиків ми не відновимо дебати", — повідомили представники телеканалу Talk TV, який і транслював дебати кандидатів.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що у фінал виборів нового прем'єра Великої Британії пройшли Ліз Трасс і Ріші Сунак. Двоє кандидатів, які пройшли у фінал, до 5 вересня намагатимуться завоювати якнайбільше симпатій виборців.

Фокус також писав і про те, що Борис Джонсон, на місце якого тепер претендує Трасс, 7 липня пішов у відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців.