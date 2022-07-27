США хочет ввести санкции из-за поставок российской нефти в Китай, Пекин протестует

Сенаторы США предлагают наказывать компании, помогающие КНР покупать сырье из страны-агрессора. МИД Китая высказало свой протест в отношении законодательной инициативы.

Сенаторы США во главе с республиканцем Марком Рубио предложили ввести санкции в отношении компаний, которые каким-либо образом помогают Китаю покупать нефть и газ из России. В частности, это касается страховых контор. Об этом пишет агентство Bloomberg.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как уточняется, импорт российской нефти в Поднебесную значительно выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Пекин не стесняется покупать ресурсы со значительной скидкой, которую сегодня Россия готова давать своим клиентам.

В связи с этим, сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер выступили авторами законопроекта, инициирующего ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из страны-агрессора в Китай.

Блокировка поставок российского сырья может привести к более жесткой конкуренции Пекина с другими крупными покупателями за нефть с Ближнего Востока и Африки. В итоге это может привести к еще большему росту цен на нефть.

Реакция Китая

Министерство иностранных дел КНР уже отреагировало на законодательную инициативу в США. Представитель министерства Чжао Лицзянь, в частности, сказал, что Китай и РФ сотрудничают в торговой сфере "на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения".

"Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций", – подчеркнул он.

Напомним, 28 июля президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин проведут телефонный разговор на фоне новой напряженности между странами из-за Тайваня, а также полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это будет уже пятый разговор между Байденом и Си Цзиньпином и он состоится после того, как официальный Пекин направил Вашингтону предостережения в связи с возможным визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Ранее в Министерстве обороны Китая отметили, что в случае, если Соединенные Штаты не отменят визит Пелоси, "армия Китая не будет сидеть сложа руки" и примет "решительные меры".