Байден завтра проведет разговор с Си Цзиньпином: что обсудят лидеры США и Китая

Переговоры глав государств пройдут на фоне угроз Минобороны Китая принять "решительные меры", если визит спикера Палаты представителей Пелоси на Тайвань состоится.

В четверг, 28 июля, президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин проведут телефонный разговор на фоне новой напряженности между странами из-за Тайваня, а также полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом в среду, 27 июля, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

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"Все, от напряженности вокруг Тайваня до войны на Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере", — сказал представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя темы обсуждения.

Журналисты отметили, что это будет уже пятый разговор между Байденом и Си Цзиньпином и он состоится после того, как официальный Пекин направил Вашингтону предостережения в связи с возможным визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

По словам Кирби, воинственная риторика Пекина по поводу потенциального визита Пелоси только нагнетает напряженность между странами.

"Мы находим это бесполезным и, конечно же, нисколько не необходимым, учитывая ситуацию", — сказал представитель администрации Байдена.

Тем временем в Белом доме обсуждается вопрос о поднятии некоторых тарифов на ввоз китайских товаров для стимулирования экономики Соединенных Штатов. В то же время Кирби отметил, что окончательное решение по этому поводу не будет принято до окончания телефонных переговоров Байдена и Си Цзиньпина.

Напомним, ранее власти КНР заявили, что китайские войска в любом случае "полностью решат тайваньский вопрос". Уже в июле СМИ рассказали о готовящемся визите Пелоси на Тайвань в августе. Издание Financial Times со ссылкой источники сообщило, что Китай направил администрации президента США Джо Байдена резкое частное предупреждение из-за возможного приезда спикера Палаты представителей США на Тайвань.

26 июля в Министерстве обороны Китая отметили, что в случае, если Соединенные Штаты не отменят визит Пелоси, "армия Китая не будет сидеть сложа руки" и примет "решительные меры".

Ранее мы писали о том, как Китай возложил ответственность за полномасштабную войну РФ против Украины на Соединенные Штаты.