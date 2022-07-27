Байден завтра проведе розмову із Сі Цзіньпіном: що обговорять лідери США та Китаю

Переговори глав держав пройдуть на тлі загроз Міноборони Китаю вжити "рішучих заходів", якщо візит спікера Палати представників Пелосі до Тайваню відбудеться.

У четвер, 28 липня, президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін проведуть телефонну розмову на тлі нової напруги між країнами через Тайвань, а також повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це в середу, 27 липня, пише агентство Reuters із посиланням на джерело.

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"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще долати конкуренцію між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", — сказав представник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи теми обговорення.

Журналісти зазначили, що це буде вже п'ята розмова між Байденом і Сі Цзіньпіном і вона відбудеться після того, як офіційний Пекін надіслав Вашингтону застереження щодо можливого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

За словами Кірбі, войовнича риторика Пекіна щодо потенційного візиту Пелосі лише нагнітає напруженість між країнами.

"Ми вважаємо це марним і, звичайно ж, анітрохи не необхідним з огляду на ситуацію", — сказав представник адміністрації Байдена.

Тим часом у Білому домі обговорюється питання щодо підняття деяких тарифів на ввезення китайських товарів для стимулювання економіки Сполучених Штатів. Водночас Кірбі зазначив, що остаточне рішення з цього приводу не буде ухвалено до закінчення телефонних переговорів Байдена та Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, раніше влада КНР заявила, що китайські війська в будь-якому випадку "повністю вирішать тайванське питання". Вже в липні ЗМІ розповіли про візит Пелосі, що готується на Тайвань у серпні. Видання Financial Times із посиланням на джерело повідомило, що Китай надіслав адміністрації президента США Джо Байдена різке приватне попередження через можливий приїзд спікера Палати представників США на Тайвань.

26 липня в Міністерстві оборони Китаю зазначили, що у випадку, якщо Сполучені Штати не скасують візит Пелосі, "армія Китаю не сидітиме склавши руки" і вживатиме "рішучих заходів".

Раніше ми писали, як Китай поклав відповідальність за повномасштабну війну РФ проти України на Сполучені Штати.