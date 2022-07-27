США хоче ввести санкції через постачання російської нафти в Китай, Пекін протестує

Сенатори США пропонують карати компанії, які допомагають КНР купувати сировину з країни-агресора. МЗС Китаю висловило свій протест щодо законодавчої ініціативи.

Сенатори США на чолі з республіканцем Марком Рубіо запропонували запровадити санкції щодо компаній, які якимось чином допомагають Китаю купувати нафту й газ із Росії. Зокрема це стосується страхових контор. Про це пише агентство Bloomberg.

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Як уточнюється, імпорт російської нафти в Піднебесну значно зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Пекін не соромиться купувати ресурси зі значною знижкою, яку сьогодні Росія готова надавати своїм клієнтам.

У зв'язку з цим сенатори-республіканці Марко Рубіо, Рік Скотт і Кевін Крамер виступили авторами законопроєкту, який ініціює введення штрафів для будь-якої організації, що страхує або реєструє танкери, які перевозять нафту або скраплений природний газ із країни-агресора в Китай.

Блокування постачання російської сировини може призвести до жорсткішої конкуренції Пекіна з іншими великими покупцями за нафту з Близького Сходу й Африки. Це може призвести до ще більшого зростання цін на нафту.

Реакція Китаю

Міністерство закордонних справ КНР уже відреагувало на законодавчу ініціативу США. Представник міністерства Чжао Ліцзянь, зокрема, сказав, що Китай і РФ співпрацюють у торговельній сфері "на принципах рівноправності, взаємної вигоди та взаємної поваги".

"Китай виступає категорично проти подібних протизаконних односторонніх санкцій", — наголосив він.

Нагадаємо, 28 липня президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін проведуть телефонну розмову на тлі нової напруженості між країнами через Тайвань, а також повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Це буде вже п'ята розмова між Байденом і Сі Цзіньпіном, і вона відбудеться після того, як офіційний Пекін направив Вашингтону застереження щодо можливого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

Раніше в Міністерстві оборони Китаю зазначили, що у випадку, якщо Сполучені Штати не скасують візит Пелосі, "армія Китаю не сидітиме склавши руки" та вживе "рішучих заходів".