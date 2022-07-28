В Москве начался судебный процесс по делу о запрете еврейского агентства "Сохнут"

Накануне заседания суда в столицу РФ прибыла делегация из Израиля, состоящая из юристов и чиновников, чтобы провести переговоры о судьбе "Сохнута" на территории России.

28 июля в Басманном суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Минюста России о ликвидации российского представительства еврейского агентства "Сохнут", сообщают росСМИ.

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В пресс-службе суда журналистам сообщили, что первое судебное заседание по существу дела состоится 19 августа. При этом в суде не уточнили, что именно вменяют организации, однако известно, что Минюст в своем иске заявляет о нарушении российского законодательства.

Незадолго до начала процесса в Москву прибыла делегация из Израиля. В ее состав входят представители нескольких министерств и юристы. Израильтяне намерены провести переговоры с российскими чиновниками о судьбе "Сохнута" на территории России. Первая встреча у них намечена с представителями Минюста РФ.

Исполняющий обязанности председателя "Сохнута" Яаков Хагоэль заявил, что деятельность еврейского агентства в еврейской общине России продолжится.

"Еврейское агентство играет важную роль в развитии еврейской идентификации и укрепления связи с Израилем еврейских общин во всем мире", — подчеркнул он.

Чем занимается еврейское агентство?

"Сохнут" — всемирная сионистская организация, которая занимается репатриацией в Израиль и оказывает содействие и помощь репатриантам по всему миру. Его деятельность финансируют еврейские федерации Северной Америки, крупные еврейские общины и фонды всего мира.

Ежегодно "Сохнут" способствует репатриации тысяч евреев, в том числе из республик бывшего СССР. Если в России его деятельность прекратится, это будет первый случай за последние 30 лет, когда усилия по репатриации в стране будут запрещены.

Российские власти потребовали от Еврейского агентства "Сохнут" прекратить свою деятельность на территории России в начале июля. 21 июля СМИ сообщили, что Министерство юстиции РФ просит ликвидировать в России еврейское агентство "Сохнут". В Басманном суде пояснили, что претензии Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. Израильские СМИ наиболее вероятной причиной претензий к организации называют недовольство Кремля поддержкой Израилем Украины. В российском "Сохнуте" приняли решение не комментировать ситуацию во время процесса.

25 июля журналисты израильского телевидения сообщили, что если россияне все-таки закроют "Сохнут" ответной мерой со стороны Израиля может стать закрытие "Российского культурного центра" в Тель-Авиве.