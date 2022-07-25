Ответ за "Сохнут": Израиль может закрыть Российский культурный центр в Тель-Авиве

Израильский премьер Яир Лапид поручил МИД подготовить ответные шаги на случай, если РФ прекратит деятельность Еврейского агентства в России.

В случае закрытия в РФ Еврейского агентства "Сохнут" власти Израиля могут распорядиться закрыть Российский культурный центр в Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал "Кан-11".

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По данным журналистов, премьер-министр Израиля Яир Лапид отдал указание Министерству иностранных дел подготовить ответные шаги на случай, если в РФ закроют Еврейское агентство.

"Одним из шагов, который, вероятно, будет рассмотрен, является деятельность по закрытию или сокращению российского центра в Тель-Авиве", — говорится в публикации.

Источник вещателя отметил, что конкретные меры израильскими властями пока не обсуждались. По состоянию на вечер 24 июля, делегация Израиля, которая должна была отправиться в Москву для обсуждения вопроса Еврейского центра в РФ, все еще не получила визы.

"Лапид поручил юридической делегации быть готовой к отбытию в Москву, когда будет получено российское одобрение, и приложить все усилия для юридического диалога", — сообщили журналисты.

Сохнут — всемирная сионистская организация, которая занимается репатриацией в Израиль и оказывает содействие и помощь репатриантам по всему миру. Агентство финансируется еврейскими федерациями Северной Америки, крупными еврейскими общинами и фондами по всему миру. Ежегодно Сохнут способствует репатриации тысячам евреям со всего мира, в том числе из республик бывшего СССР. Если в России его деятельность прекратится, это будет первый случай за последние 30 лет, когда усилия по репатриации в стране будут запрещены.

В начале июля СМИ сообщили, что Министерство юстиции РФ направило письмо Еврейскому агентству, в котором содержится требование прекратить деятельность на территории страны. После этого Лапид заявил, что закрытие агентства в РФ плохо скажется на двусторонних отношениях стран.

Также мы писали о том, что израильская авиация нанесла удары по заводу, где собираются иранские беспилотники. Это событие произошло на фоне того, как Белый дом заявил, что РФ готовится купить у Ирана БПЛА.