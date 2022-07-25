Відповідь за "Сохнут": Ізраїль може закрити Російський культурний центр у Тель-Авіві

Ізраїльський прем'єр Яїр Лапід доручив МЗС підготувати кроки у відповідь на випадок, якщо РФ припинить діяльність Єврейського агентства в Росії.

У разі закриття в РФ Єврейського агентства "Сохнут" влада Ізраїлю може розпорядитися закрити Російський культурний центр у Тель-Авіві. Про це повідомляє телеканал "Кан-11".

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За даними журналістів, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід віддав вказівку Міністерству закордонних справ підготувати кроки у відповідь на випадок, якщо в РФ закриють Єврейське агентство.

"Одним із кроків, який, ймовірно, буде розглянуто, є діяльність із закриття або скорочення російського центру в Тель-Авіві", — йдеться у публікації.

Джерело мовника зазначило, що конкретні заходи ізраїльською владою поки що не обговорювалися. Станом на вечір 24 липня делегація Ізраїлю, яка мала відправитися до Москви для обговорення питання Єврейського центру в РФ, все ще не отримала візи.

"Лапід доручив юридичній делегації бути готовою до відбуття до Москви, коли буде отримано російське схвалення, і докласти всіх зусиль для юридичного діалогу", — повідомили журналісти.

Сохнут — всесвітня сіоністська організація, яка займається репатріацією в Ізраїль та сприяє репатріантам по всьому світу. Агентство фінансується єврейськими федераціями Північної Америки, великими єврейськими громадами та фондами по всьому світу. Щорічно Сохнут сприяє репатріації тисячам євреїв з усього світу, зокрема й республік колишнього СРСР. Якщо в Росії його діяльність припиниться, це буде перший випадок за останні 30 років, коли зусилля щодо репатріації в країні будуть заборонені.

На початку липня ЗМІ повідомили, що Міністерство юстиції РФ надіслало листа Єврейському агентству, в якому міститься вимога припинити діяльність на території країни. Після цього Лапід заявив, що закриття агентства в РФ погано позначиться на двосторонніх відносинах країн.

Також ми писали про те, що ізраїльська авіація завдала ударів по заводу, де збираються іранські безпілотники. Ця подія сталася на тлі того, як Білий дім заявив, що РФ готується купити в Ірану БПЛА.