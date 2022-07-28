У Москві розпочався судовий процес у справі про заборону єврейської агенції "Сохнут"

Напередодні засідання суду в столицю РФ прибула делегація з Ізраїлю, яка складається з юристів і чиновників, щоб провести переговори про долю "Сохнуту" на території Росії.

28 липня в Басманному суді Москви відбулося попереднє засідання за позовом Мін'юсту Росії про ліквідацію російського представництва єврейського агентства "Сохнут", повідомляють росЗМІ.

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У пресслужбі суду журналістам повідомили, що перше судове засідання щодо справи відбудеться 19 серпня. При цьому в суді не уточнили, що саме закидають організації, проте відомо, що Мін'юст у своєму позові заявляє про порушення російського законодавства.

Незадовго до початку процесу в Москву прибула делегація з Ізраїлю. До її складу входять представники кількох міністерств і юристи. Ізраїльтяни мають намір провести переговори з російськими чиновниками щодо долі "Сохнуту" на території Росії. Перша зустріч у них намічена з представниками Мін'юсту РФ.

Виконувач обов'язків голови "Сохнуту" Яаков Хагоель заявив, що діяльність єврейського агентства в єврейській громаді Росії продовжиться.

"Єврейське агентство відіграє важливу роль у розвитку єврейської ідентифікації та зміцнення зв'язку з Ізраїлем єврейських громад у всьому світі", — наголосив він.

Чим займається єврейська агенція?

"Сохнут" — всесвітня сіоністська організація, яка займається репатріацією в Ізраїль і сприяє репатріантам у всьому світі. Його діяльність фінансують єврейські федерації Північної Америки, великі єврейські громади й фонди всього світу.

Щороку "Сохнут" сприяє репатріації тисяч євреїв, у тому числі з республік колишнього СРСР. Якщо в Росії його діяльність припиниться, це буде перший випадок за останні 30 років, коли зусилля щодо репатріації в країні будуть заборонені.

Російська влада вимагала від Єврейського агентства "Сохнут" припинити свою діяльність на території Росії на початку липня. 21 липня ЗМІ повідомили, що Міністерство юстиції РФ просить ліквідувати в Росії єврейське агентство "Сохнут". У Басманному суді пояснили, що претензії Мін'юсту пов'язані з порушенням організацією російського законодавства під час здійснення своєї діяльності. Ізраїльські ЗМІ найімовірнішою причиною претензій до організації називають невдоволення Кремля підтримкою Ізраїлем України. У російському "Сохнуті" ухвалили рішення не коментувати ситуацію під час процесу.

25 липня журналісти ізраїльського телебачення повідомили, що якщо росіяни таки закриють "Сохнут", у відповідь із боку Ізраїлю може стати закриття "Російського культурного центру" в Тель-Авіві.