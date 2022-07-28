"Реакция будет симметричной": Медведев снова пригрозил Швеции и Финляндии из-за НАТО

По словам Медведева, реакция РФ якобы будет зависеть от того, как далее будут строить внешнюю политику эти две страны.

Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова принялся угрожать Швеции и Финляндии из-за вступления в НАТО. Угрозы Медведев опубликовал в своем Телеграм-канале.

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"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной", — сказал председатель Совбеза, в очередной раз касаясь темы вступления двух стран в Альянс.

Однако, что имелось в виду под "симметричной реакцией", он не уточнил.

Но добавил, что реакция РФ якобы будет зависеть от того, как далее будут строить внешнюю политику Швеция и Финляндия: выберут нейтральный путь или же предоставят свою территорию для военных баз.

"То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью "распахнуть калитку" и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений", — заявил Медведев.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев разразился угрозами в сторону Молдовы. Глава "Единой России" пообещал незамедлительную реакцию России, если Молдова присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении РФ.

Ранее Фокус писал о том, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Согласно документу о присоединении, Финляндия и Швеция станут членами-наблюдателями НАТО и смогут участвовать практически во всех мероприятиях Альянса.

Глава МИД Финляндии заявила, что военная обороноспособность ее страны, готовность гражданского населения к национальной обороне и стойкость финнов увеличивают силу блока.