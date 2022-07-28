"Реакція буде симетричною": Медведєв знову пригрозив Швеції та Фінляндії через НАТО

За словами Медведєва, реакція РФ нібито залежатиме від того, як далі будуватимуть зовнішню політику ці дві країни.

Голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову почав погрожувати Швеції та Фінляндії через вступ у НАТО. Погрози Медведєв опублікував у своєму "Телеграм"-каналі.

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"Що стосується нашої реакції на вступ цих країн у НАТО, то, як сказав президент нашої країни, ця реакція буде симетричною", — сказав голова Радбезу, вкотре торкаючись теми вступу двох країн в Альянс.

Однак, що мав на увазі під "симетричною реакцією", він не уточнив.

Але додав, що реакція РФ нібито залежатиме від того, як далі будуватимуть зовнішню політику Швеція та Фінляндія: оберуть нейтральний шлях або нададуть свою територію для військових баз.

"Тобто вони можуть вибрати різний шлях руху всередині Північноатлантичного альянсу: або помірний, або, що називається, повністю "відчинити хвіртку" й ухвалити рішення про створення баз на своїй території, розміщення ударних озброєнь", — заявив Медведєв.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв вибухнув погрозами в бік Молдови. Глава "Єдиної Росії" пообіцяв негайну реакцію Росії, якщо Молдова приєднається до санкційної політики Євросоюзу щодо РФ.

Раніше Фокус писав про те, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ у НАТО. Згідно з документом про приєднання, Фінляндія та Швеція стануть членами-спостерігачами НАТО й зможуть брати участь практично в усіх заходах Альянсу.

Глава МЗС Фінляндії заявила, що військова обороноздатність її країни, готовність цивільного населення до національної оборони та стійкість фінів збільшують силу блоку.