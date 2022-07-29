В Челябинской области горел газопровод: Узбекистану придется подождать газ (видео)

Пожар произошел на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал", огонь поднялся на высоту 10 метров. Специалисты уверяют, что на подачу голубого топлива это не повлияет.

В Челябинской области России разгерметизировался подземный газопровод, произошло возгорание газа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главное региональное управление МЧС России.

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Разгерметизация газопровода высокого давления диаметром 1 м с последующим факельным горением высотой 10 метров произошла в 1,5 км восточнее от поселка Цвиллинга в Чесменском районе, привели детали специалисты.

Компания "Газпром трансгаз" уточнила, что пожар произошел на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал". Горела труба, по которой газ Россия поставляет в Узбекистан.

Поставка газа производится в плановых объемах по параллельным ниткам газопровода. Поврежденный участок оперативно локализован", — говорится в сообщении компании.

Газопровод опахан, населенному пункту он не угрожает. Работники МЧС перекрыли задвижки на поврежденном участке. Погибших и пострадавших после происшествия нет.

Ветка газопровода, на которой случился пожар, не основная, а вспомогательная. Пожар не должен повлиять на подачу газа потребителям, пишут местные СМИ.

Напомним, что 25 июля российский газовый монополист "Газпром" решил самостоятельно повысить давление на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке границы РФ с Украиной. Труба поставляет газ в Центральную и Западную Европу.

Немецкие СМИ 21 июля писали о возобновлении поставок природного газа по газопроводу "Северный поток-1". Россия ожидала доставку газовой турбины из Канады после ремонта.