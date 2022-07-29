У Челябінській області горів газопровід: Узбекистану доведеться почекати на газ (відео)

Пожежа сталася на ділянці магістрального газопроводу Бухара — Урал, вогонь піднявся на висоту 10 метрів. Фахівці запевняють, що на подавання блакитного палива це не вплине.

У Челябінській області Росії розгерметизувався підземний газопровід, стався спалах газу. Про це повідомило агентство ТАСС із посиланням на головне регіональне управління МНС Росії.

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Розгерметизація газопроводу високого тиску діаметром 1 м з наступним факельним горінням заввишки 10 метрів відбулася за 1,5 км на схід від селища Цвілінга в Чесменському районі, навели деталі фахівці.

Компанія "Газпром трансгаз" уточнила, що пожежа сталася на ділянці магістрального газопроводу "Бухара — Урал". Горіла труба, по якій газ Росія постачає до Узбекистану.

Постачання газу здійснюється в планових обсягах по паралельних нитках газопроводу. Ушкоджена ділянка оперативно локалізована", — йдеться у повідомленні компанії.

Газопровід обораний, населеному пункту він не загрожує. Працівники МНС перекрили засувки на пошкодженій ділянці. Загиблих і постраждалих після події немає.

Гілка газопроводу, де сталася пожежа, не основна, а допоміжна. Пожежа не має вплинути на подавання газу споживачам, пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що 25 липня російський газовий монополіст "Газпром" вирішив самостійно підвищити тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці кордону РФ з Україною. Труба постачає газ до Центральної та Західної Європи.

Німецькі ЗМІ 21 липня писали про відновлення постачання природного газу газопроводом "Північний потік-1". Росія чекала на доставку газової турбіни з Канади після ремонту.