Городская мобильность. Как Брюссель решил вопрос с перегруженностью города автомобилями

В столице Бельгии сделали ставку на пешеходный центр и снижение скорости движения в городе. Количество поездок на велосипеде в Брюсселе ежегодно увеличивается на 20%.

На протяжении нескольких лет власти Брюсселя проводят целенаправленную политику изменения городской мобильности и отказа от автомобилей в пользу альтернативных видов передвижения. Об этом пишет украинское урбанистические издание "Хмарочос" в своей статье о том, как столице Бельгии удалось решить вопрос с перегруженностью города машинами.

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Как пишут журналисты, раньше Брюссель считался одной из самых перегруженных автомобилями столиц в Евросоюзе. По состоянию на 2016 год 225 тыс. бельгийцев каждый день приезжали в столицу на работу. В результате водители проводили в пробках в среднем три дня и 11 часов в год. Однако городские власти сосредоточили свое внимание на изменении культуры городской мобильности и стали превращать центр города в пешеходную зону. Несмотря на то, что поначалу это вызвало негативную реакцию горожан, такое решение быстро дало свои результаты.

Ежегодно количество поездок на велосипеде в Брюсселе увеличивается в среднем на 20%. А в 2020 году, к примеру, количество передвижений с помощью двухколесного транспорта вообще увеличилось на рекордные 64%.

[ + – ] На 25 бельгийских улицах хотят запретить проезд автомобилей. Фото: Хмарочос

Социологические исследования показывают, что около 15% жителей Брюсселя привыкли ездить на работу на велосипеде или общественном транспорте. А введение скорости движения транспорта по городу до 30 километров в час уменьшило количество аварий и снизило уровень шума.

Пешеходные улицы и снижение скорости

В 2020 году мэрия Брюсселя утвердила план Good Move до 2030 года, призванный улучшить культуру городской мобильности и предложить местным жителям новые способы передвижения.

Так, часть кольцевой дороги в районе Порт-де-Намюр, где сконцентрировано большое количество магазинов известных брендов, планируют сделать полностью пешеходной. Это позволит "оживить" локацию и привлечь к ней внимание туристов, считают городские власти. Также на бульваре расширят тротуары и велосипедные дорожки, при этом такие изменения не должны помешать сквозному движению автомобилей.

[ + – ] Городские власти предлагают людям альтернативные способы передвижения. Фото: Хмарочос

С 16 августа этого года на некоторых городских улицах также запретят движение автомобилей, кроме общественного транспорта и машин экстренных служб. В общей сложности ограничения будут касаться 25 улиц.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко хочет построить фонтан перед Бессарабской площадью в том месте, где до 2013 года находился памятник Ленину. На предложение градоначальника уже отреагировали урбанисты. Эксперт Александр Рак называет такое решение сомнительным и предрекает фонтану роль "душа для бездомных".

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