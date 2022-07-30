Міська мобільність. Як Брюссель вирішив питання з перевантаженістю міста автомобілями

У столиці Бельгії зробили ставку на пішохідний центр і зниження швидкості руху в місті. Кількість поїздок велосипедом у Брюсселі щорічно збільшується на 20%.

Протягом кількох років влада Брюсселя проводить цілеспрямовану політику зміни міської мобільності й відмови від автомобілів на користь альтернативних видів пересування. Про це пише українське урбаністичні видання "Хмарочос" у своїй статті про те, як столиці Бельгії вдалося вирішити питання з перевантаженістю міста машинами.

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Як пишуть журналісти, раніше Брюссель вважався одним із найперевантаженіших автомобілями столиць у Євросоюзі. Станом на 2016 рік 225 тис. бельгійців щодня приїжджали в столицю працювати. У результаті водії проводили в заторах у середньому три дні та 11 годин на рік. Проте міська влада зосередила свою увагу на зміні культури міської мобільності й стала перетворювати центр міста на пішохідну зону. Незважаючи на те, що це спочатку викликало негативну реакцію городян, таке рішення швидко дало свої результати.

Щорічно кількість поїздок на велосипеді в Брюсселі збільшується в середньому на 20%. А у 2020 році, наприклад, кількість пересувань за допомогою двоколісного транспорту загалом збільшилася на рекордні 64%.

[ + – ] На 25 бельгійських вулицях хочуть заборонити проїзд автомобілів Фото: Хмарочос

Соціологічні дослідження показують, що близько 15% жителів Брюсселя звикли їздити на роботу на велосипеді або на громадському транспорті. А запровадження швидкості руху транспорту містом до 30 кілометрів на годину зменшило кількість аварій і знизило рівень шуму.

Пішохідні вулиці та зниження швидкості

У 2020 році мерія Брюсселя затвердила план Good Move до 2030 року, покликаний покращити культуру міської мобільності й запропонувати місцевим жителям нові способи пересування.

Так, частину кільцевої дороги в районі Порт-де-Намюр, де сконцентрована велика кількість магазинів відомих брендів, планують зробити повністю пішохідною. Це дозволить "оживити" локацію та привернути до неї увагу туристів, вважає міська влада. Також на бульварі розширять тротуари та велосипедні доріжки, при цьому такі зміни не повинні перешкодити наскрізному руху автомобілів.

[ + – ] Міська влада пропонує людям альтернативні способи пересування Фото: Хмарочос

Із 16 серпня цього року на деяких міських вулицях також заборонять рух автомобілів, крім громадського транспорту й екстрених служб. Загалом обмеження стосуватимуться 25 вулиць.

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