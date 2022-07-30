Джо Байден снова получил положительный тест на COVID-19, — Белый дом

У американского лидера новые симптомы коронавирусной болезни не проявлялись, однако глава Белого дома будет вынужден снова уйти на самоизоляцию.

Президент Соединненых Штатов Джо Байден получил новый положительный тест на COVID-19. Эту информацию в своем отчете, который был опубликован на сайте Белого дома, обнародовал врач американского лидера Кевин О’Коннор.

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По его словам, после нескольких негативных тестов на коронавирусную инфекцию, которые были сделаны в течение текущей недели, Джо Байден получил положительные результаты исследования.

Из-за выявленного COVID-19, как отмечает Кевин О'Коннор, президент США будет вынужден вернутся к самоизоляции. В отчете личного врача также сказано, что у Джо Байдена не проявлялись новые симптомы и глава Белого дома чувствует себя хорошо, но ему придется снова придерживаться жестких мер изоляции.

Информацию о позитивном тесте на COVID-19 позже лично подтвердил американский президент в своем микроблоге Twitter. По словам Джо Байдена, подобная ситуация с чередованием результатов исследований происходит у незначительного числа людей.

"У меня нет никаких симптомов, но я собираюсь изолироваться ради безопасности всех вокруг. Я все еще на рабочем месте и скоро вернусь в строй", — резюмировал американский президент в своем микроблоге.

Напомним, 21 июля появилась информация о том, что у Джо Байдена диагностировали коронавирусную болезнь. Президент США, по данным Белого дома, получил положительный тест на COVID-19, однако заболевание у него проходит в легкой форме.

Позже Джо Байден рассказал о своем самочувствии после диагностирования коронавирусной болезни. По словам американского лидера, он находился на карантине и принимает противовирусный препарат Paxlovid, который эффективен на ранних стадиях заболевания.