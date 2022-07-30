Джо Байден знову отримав позитивний тест на COVID-19, — Білий дім

У американського лідера нових симптомів коронавірусної хвороби не виявлялося, проте глава Білого дому буде змушений знову піти на самоізоляцію.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден отримав новий позитивний тест COVID-19. Цю інформацію у своєму звіті, опублікованому на сайті Білого дому, оприлюднив лікар американського лідера Кевін О'Коннор.

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За його словами, після кількох негативних тестів на коронавірусну інфекцію, зроблених протягом поточного тижня, Джо Байден отримав позитивні результати дослідження.

Через виявлений COVID-19, як зазначає Кевін О'Коннор, президент США буде змушений повернутися до самоізоляції. У звіті особистого лікаря також сказано, що в Джо Байдена не виявлялися нові симптоми, і голова Білого дому почувається добре, але йому доведеться знову дотримуватись жорстких заходів ізоляції.

Інформацію про позитивний тест на COVID-19 пізніше особисто підтвердив американський президент у своєму мікроблозі Twitter. За словами Джо Байдена, подібна ситуація з чергуванням результатів досліджень відбувається в незначної кількості людей.

"У мене немає жодних симптомів, але я збираюся ізолюватися заради безпеки всіх навколо. Я все ще на робочому місці та скоро повернуся в дію", — резюмував американський президент у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, 21 липня з'явилася інформація про те, що в Джо Байдена діагностували коронавірусну хворобу. Президент США, за даними Білого дому, отримав позитивний тест на COVID-19, проте захворювання в нього проходить у легкій формі.

Пізніше Джо Байден розповів про своє самопочуття після діагностування коронавірусної хвороби. За словами американського лідера, він перебував на карантині та приймає противірусний препарат Paxlovid, який ефективний на ранніх стадіях захворювання.