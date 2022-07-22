Президент на карантині: хворий на COVID-19 Байден розповів про своє самопочуття (відео)

Американський президент має помірні симптоми хвороби. Лікарі рекомендували йому приймати противірусний препарат Paxlovid, який є ефективним на ранніх стадіях захворювання.

Президент США Джо Байден, який заразився коронавірусом, повідомив своїм читачам у Twitter про стан свого здоров'я. Зокрема американський лідер запевнив, що він чудово справляється і працює у своїй резиденції.

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Після позитивного тесту на COVID-19, американський президент пішов на карантин. Він має помірні симптоми захворюваності, тому працює віддалено і продовжує виконувати президентські обов'язки.

"Друзі, у мене все чудово. Дякую за вашу турботу. Щойно зателефонував сенатору Кейсі, конгресмену Картрайту і меру Коньєтті (і моїм кузенам зі Скрентона!), щоб висловити жаль, що я пропустив наш сьогоднішній захід. Продовжую працювати!" — написав Байден.

Про стан здоров'я глави Білого дому також розповіла віцепрезидентка США Камала Гарріс. За її словами, Байден двічі вакцинований, почувається добре і продовжує свою роботу в резиденції.

Незабаром Байден опублікував відео, де розповів про своє самопочуття. Він підтвердив легкі симптоми захворюваності та сказав, що почувається добре.

Лікар Байдена Кевін О'Коннор уточнив, що із симптомів в американського президента спостерігаються невеликий нежить, втома та сухий кашель. Тому лікар рекомендував Байдену приймати потужний противірусний препарат Paxlovid, який вважається досить ефективним на ранній стадії хвороби.

"Президент повністю вакцинований і двічі вакцинований, тому я очікую, що він відреагує позитивно, як і більшість максимально захищених пацієнтів", — підсумував О'Коннор.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що президент США Джо Байден заразився COVID-19. У Білому домі наголосили, що президент повністю вакцинований і двічі робив бустерне щеплення.

Перед цим американський президент побував із візитом у Єрусалимі, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Яїром Лапідом. За інформацією ізраїльського видання Walla, у процесі зустрічі йшлося про постачання Німеччини протитанкових ракет, що виробляються за ізраїльською технологією та ліцензією.