Президент на карантине: заболевший COVID-19 Байден рассказал о своем самочувствии (видео)

У американского президента умеренные симптомы болезни. Врачи рекомендовали ему принимать противовирусный препарат Paxlovid, который эффективен на ранних стадиях заболевания.

Президент США Джо Байден, который заразился коронавирусом, сообщил своим подписчикам в Twitter о состоянии своего здоровья. В частности американский лидер заверил, что он отлично справляется и работает в своей резиденции.

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После положительного теста на COVID-19 американский президент ушел на карантин. У него умеренные симптомы заболеваемости, поэтому он работает удаленно и продолжает исполнять президентские обязанности.

"Друзья, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Коньетти (и моим кузенам из Скрэнтона!), чтобы выразить сожаление, что я пропустил наше сегодняшнее мероприятие. Продолжаю работать!" — написал Байден.

О состоянии здоровья главы Белого дома также рассказала вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, Байден дважды вакцинирован, чувствует себя хорошо и продолжает свою работу в резиденции.

В скором времени Байден опубликовал видео, где рассказал о своем самочувствии. Он подтвердил легкие симптомы заболеваемости и сказал, что чувствует себя хорошо.

Врач Байдена Кевин О’Коннор уточнил, что из симптомов у американского президента отмечаются небольшой насморк, усталость и сухой кашель. Поэтому доктор рекомендовал Байдену принимать мощный противовирусный препарат — Paxlovid, который считается достаточно эффективным на ранней стадии болезни.

"Президент полностью вакцинирован и дважды вакцинирован, поэтому я ожидаю, что он отреагирует положительно, как и большинство максимально защищенных пациентов", — подытожил О'Коннор.

Напомним, 21 июля стало известно, что президент США Джо Байден заразился COVID-19. В Белом доме подчеркнули, что президент полностью вакцинирован и дважды делал бустерную прививку.

Перед этим американский президент побывал с визитом в Иерусалиме, где встретился с премьер-министром страны Яиром Лапидом. По информации израильского издания Walla, в ходе встречи речь шла о снабжении Германией противотанковых ракет, производимых по израильской технологии и лицензии.